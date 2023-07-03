直擊1200月票上路首個通勤日！交通部1前提「支持納入共享機車」

記者李宜秦／台北報導

行政院1200交通月票T-Pass自7/1正式啟用，今日是上路後第一個通勤日，交通部長王國材至台鐵台北車站視察使用情形，若使用T-Pass搭乘台鐵須走專用通道，目前台鐵旅客誤闖閘門的情況已減少，目標年底將所有閘門都建置完畢。另有立委提議月票可用運具納入共享機車，交通部將尊重地方政府決定。

▲交通月票上路第一個通勤日，民眾使用台鐵TPASS專用通道搭車。（圖／記者陳煥丞攝）

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王國材今日至台鐵台北車站視察T-Pass使用情形，由於只有三個月的建置期，因此台鐵尚未將所有閘門設置完畢，旅客若使用T-Pass搭車，就必須走專用通道，T-Pass上路前兩日誤闖閘門的情況較多，目前已明顯減少。

▲▼台鐵設有TPASS專用通道，預計年底所有閘門都可刷TPASS。（圖／記者陳煥丞攝）

王國材表示，截至昨晚已有30.7萬人設定T-Pass票卡，前兩日共有41.4萬人次使用，他自己也買了很多張卡分給家人使用，他強調，此票卡有通勤、觀光雙重用途，未來會持續推行，目前是以特別預算支持經費，之後就會改為一般經費，長期推動，以達到降低碳排放及減低民眾經濟壓力等目的。

王國材表示，由於只有三個月的建置期，因此台鐵、機捷、台中捷運等均只有一個T-Pass專用通道，短期內會加派人員導引，目標今年底完成所有閘門建置，若提早完工也會提早開放。

另外有立委提議將共享機車納入T-Pass可用運具內，王國材表示，交通月票適用運具由地方政府決定，如高雄就納入小黃公車、渡輪等，只要地方政府認為適合，就可向交通部提出修正方案，交通部將尊重地方政府決定。

▲▼交通部長王國材至台鐵台北車站視察T-Pass使用情形。（圖／記者李宜秦攝）