▲沒看錯！台中徵「月薪7萬元技術員」，穩定就業再領3.5萬獎勵金。（圖／台中市勞工局提供）



記者游瓊華／台中報導

畢業季來臨！台中市勞工局7月份再推聯合企業徵才活動，邀集韋翰實業、蕃茄村企業、美十樂健康等120家廠商，提供4000個優質職缺，包括現場技術員、藥師、連鎖輕食館主管等職缺都開出月薪7萬元高薪，吸引青年就業。

勞工局長張大春表示，市長盧秀燕重視青年就業議題，更針對青年各階段需求推出「青秀樂台中，就業成功」方案，提供青年一站式就業服務，整合市府及中央資源推出「青年就業金安薪方案」，提供跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金，只要穩定就業台中市最高可領取3萬5000元獎勵金，歡迎青年朋友多加運用。

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張大春指出，市府邀請廠商參加「富市台中，就業成功」7月系列徵才活動，包含建材加工廠「韋翰實業」提供薪資最高7萬元的現場技術員；連鎖輕食咖啡館「蕃茄村企業」則開出上看7萬元的主管職缺；專業藥妝品牌「美十樂健康」也釋出最高7萬元高薪，徵求負責藥師；勞工局也開發1000個不限學經歷職缺，協助市民順利就業。

台中市就業服務處補充，市府7月辦理多場徵才活動，其中7月7日於精科園區勞工服務中心辦理「科技園區徵才活動」，邀請22家廠商，提供900個職缺；7月12日於潭子區公所辦理「潭子區徵才活動」，邀請15家廠商，提供近600個職缺；7月20日於清水區公所辦理「清水區徵才活動」邀請7家廠商，提供近150個職缺。