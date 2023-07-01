19歲檳榔西施懷了人夫種…媽媽也挨告！　法官要母女賠償30萬

▲19歲小三懷孕又墮胎，正宮連同媽媽一起告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃資真／台中報導

台中一名人妻指控丈夫外遇年僅19歲的檳榔西施，搞大小三肚子後又墮胎，氣得提告小三，由於在民法上屬未成年人，因此連同小三母親一同提告求償80萬元。台中地院審理後，判決母女2人須賠償30萬元。

人妻主張，與丈夫自2020年9月4日結婚，婚後感情融洽，2021年初2人一同前往檳榔攤附設的KTV喝酒唱歌，因而認識員工小晶（化名），小晶卻從同年4月起跟丈夫發展不正當關係。

由於2人不戴套發生性行為，導致小晶懷孕，小晶決定進行人工流產，最終被人妻得知2人的不倫戀，決定提告小晶求償80萬元，但小晶未滿20歲，在民法上屬未成年人，因此連法定代理人母親也一同提告。

小晶雖承認介入他人婚姻，並在自己住處發生關係，但她行為時已年滿18歲，相關行為自行負責，與母親無關；母親則未出庭答辯或陳述。

法官指出，民法修正年滿18歲即為成年人，係自2023年1月1日施行，但小晶於2021年和人夫發生婚外情時，民法尚未修正，因此仍屬於限制行為能力人，母親須連帶負損害賠償責任，判決小晶與母親須賠償30萬元給人妻。全案還可上訴。