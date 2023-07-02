義交市場養家「攤位全被大火燒光」　警拉一把解困境

▲台中一名張姓義交平時在市場擺攤養家，攤位卻被大火燒光，第二警分局協助申請補助，日前已核發。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市太原路跳蚤市場上月遇到嚴重火警，其中，在此擺攤的57歲張男生財工具全毀，經濟壓力沉重，且張男家中有年邁父親、僅就讀高中的女兒。張男平時也擔任義交工作，第二分局得知此事，協助申請補助，由公所協助核發15000元緊急救助金。

▲太原路一處市場5月初發生嚴重火警。（圖／記者游瓊華攝）



台中市太原路上跳蚤市場在5月13日8時許傳出火警，火勢未造成人員傷亡，但有許多攤位、倉庫遭到燒毀。平時在此販售手表的張男，攤上的商品、生財工具全都被燒光，僅能靠著政府微薄的補助過日。過往就在北區擔任義交中隊的張男，也依舊樂觀過日，照常進行義交工作，投入公益活動。

第二警分局永興派出所員警邱俊凱得知此事，立即協助張男申請區公所急難救助紓困金，並轉介張榮發基金會、北屯區慈善會等民間慈善團體補助愛心善款，日前北屯區公所已核發15000元，張男也說，感謝各界幫助他度過難關，也深刻感受警民一家親的溫暖。

第二分局長楊川表示，員警落實勤務，深入勤區與民眾互動，同時結合民防、義警等民力，發現轄內困苦無依亟須協助的弱勢家庭，轉介相關社福團體給予最即時的紓困舉措，對警察形象有相當大的正面助益