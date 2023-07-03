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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾被侯友宜感謝「幫忙蓋捷運」　柯文哲：也許侯一時口急、忘掉了

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，民眾黨主席柯文哲在台北市長任內沒蓋半條捷運，使柯文哲反擊，台北市捷運局到新北幫忙蓋捷運，結果又遭侯辦批評「割稻尾」，使網友陸續翻出，侯過去感謝台北市幫忙蓋捷運影片。柯文哲3日表示，也許侯友宜一時口急忘掉了，以為新北市的捷運就是新北蓋的。

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

前立委黃國昌、館長陳之漢今前往民眾黨中央黨部遞送716凱道遊行邀請函，由柯文哲親自接待。會後柯文哲接受媒體訪問，針對任內幫新北市蓋萬大線、環狀線，結果被侯友宜批評任內沒蓋任何一條捷運？柯文哲表示，自己已有表達過，選舉過程中一定有攻防，但不要離事實太遠。

柯文哲提及，自己擔任台北市長任內，將捷運發展以台北市市區為主，環狀線第一階段的中環段，都是台北市去蓋的，另外萬大線一期、二期，目前整個環狀線規劃，「有啦！我們都有在蓋！」

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

柯文哲說，「我倒覺得他也許⋯我常常說現在這時代真可怕，有圖有真相，你講一句話，人家就把你好幾年前影像拿出來打臉，我覺得好可怕，講話真的要小心，不然幾年後被人翻出來。」因為侯友宜在好幾年前曾說，非常感謝台北市政府幫新北市蓋捷運。

最後，柯文哲強調，做事就做事，大家都是替台灣做，「也許他（侯友宜）講錯了，這就是一時口急、忘掉了，他以為在新北市蓋的捷運，就是新北市蓋的，錯了，新北市蓋的捷運都是台北市捷運局蓋的。」

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼館長陳之漢及前時力立委黃國昌發起7/16「公平正義」上凱道遊行活動，今日兩人特地送交邀請函給民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

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