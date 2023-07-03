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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析賴清德網路熱度　她揭選情劣勢：跟蔡英文差很多

▲▼ 賴清德主持民進黨立委提名記者會-賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下6個多月，藍綠白誰將勝出，備受各界關注，而鴻海創辦人郭台銘是否殺出投入選戰，也成焦點。前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡分析4人上周網路熱度，從區域熱度的變異比對新聞議題觀察，發現目前民調保持第一的民進黨總統參選人賴清德，在北部經營的相當不足，跟總統蔡英文落差很多。

吳靜怡指出，民眾黨總統參選人柯文哲與台中中二選區立委參選人顏寬恒同台，加上立委提名議題，讓整個熱度板塊往中部轉移至台中、桃園、高雄，而從傳統民調來看，確實是能呼應的，柯文哲支持度來源不一定是年輕人了，更重要是45歲以上的支持逐步上升。

至於侯友宜，吳靜怡表示， 在與議長、縣市長、立委等同框之後都尚未能激盪出地方支持能量，最高關聯的標籤像韓國瑜、金小刀、椅子也都沒有幫侯友宜加到任何分數，反而韓國瑜數據又崛起成為國民黨霸主。

而賴清德方面，吳靜怡說，他的整體選情比較像是正統選舉，靠一波宣傳小物創造搜尋熱度，但從數據來看雙北、桃園都比柯文哲和侯友宜弱，甚至比陳時中競選台北市長更弱，這表示賴清德北部經營的相當不足，這跟蔡英文落差很多。

最後有關郭台銘，吳靜怡認為，雖然有人喊他臉書變強了，有政策論述、圖卡，但按讚和留言這些分析都僅於同溫層，所有數據都能呈現郭台銘在跟柯文哲看月亮、國民黨定於一尊之後，整體數據是衰退相當多的，除非7月郭台銘讓館長、時代力量前立委黃國昌舉起中華民國國旗跟柯文哲一起遊行，不然，月底也是吃四海遊龍。

吳靜怡也特別提到，2020年此時的民調，韓國瑜43%、蔡英文38%，兩人都穩定超過了35%，現在的各政黨都應該思考，當時，韓國瑜被講成草包，但他的民調卻是現在無人可敵。

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