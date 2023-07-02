呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國內高等教育問題，鴻海創辦人郭台銘今（2）晚透過臉書發文，呼籲「放過孩子吧」，拒絕荒謬透頂的3+1政策，並提出高等教育5大改革主張。值得注意的是，郭台銘也支持縮短公私立大學資源的落差，與日前民進黨總統參選人賴清德所提「縮短公私立大學學費補助方案」頗為雷同。

郭台銘發文表示，台灣地狹人稠、缺乏天然資源，能創造今天舉世聞名的經濟奇蹟，除了仰賴勤奮的人民、開創未來的實業家，更仰賴優質而平等的教育體系。他說，教育，可謂中華民國立國的根基，更是台灣經濟持續發展與繁榮的基石；1994年的教改，廣設高中與大學，讓高中教育得以普及，大學不再是窄門，每個想升學的孩子，多數都能進入高教殿堂汲取知識；但是30年前的教改解決了高等教育「量」的問題，但是「質」的問題卻沒有等觀提升。

郭台銘擔憂，學歷通膨（degree inflation）讓高等教育的問題逐一浮現，這是台灣社會這20年來眾人皆知的隱憂，這幾年甚至已經成為危機；而危機就藏在真實的數據裡。郭指出，1990年大學程度的失業率為2.03%，但是到2022年底，大學教育程度者的失業率高達5.16%，高中職教育程度的失業比例則是3.23%；另根據主計總處統計，2001年具大學以上學歷，從事基層勞力工作者只占117萬名大學的1.8%，但是到了2022年，此一比率升至11.3%。

郭台銘感慨，學歷通膨更造成「高學歷、低薪水、低成就」的惡性循環；根據家庭收支調查，有大學學歷者，每年可支配所得中位數由1995年的63萬，降至2021年的53萬；而擁有研究所學歷者，1995年每年可支配所得中位數是84萬元，到2021年只微幅上升至88萬元，扣除物價指數，高學歷者的實質可支配所得，簡直是大幅退縮。

郭台銘痛批，面對此危機，政府竟然不思考如何解決這些根本性問題，更甚者，推出政策買票，比方「減免私大學生學雜費每年新台幣3.5萬元」，以及急就章「男大生3年讀書、1年去當兵」，這些政策根本就是倒果為因、本末倒置，聞之讓人感到怵目驚心。

「承認吧，台灣高等教育經費嚴重不足」，郭台銘表示，減輕學生與家長負擔固然重要，但莘莘學子更在意的是四年寶貴青春，究竟能否獲得足夠理論知識，並培養出未來專業技能；根據高教工會研究報告指出，台灣公部門每年投入高等教育經費僅占國內總GDP的0.39%，約為724.5億元，佔國內GDP比例倒數第一。若與OECD會員國平均的1%的水準，顯然有極大的差距。

郭台銘質疑，政府提出的「3+1」，徹底顛覆大學教育的本質，甚至沒有任何的配套措施。郭因此呼籲，錯誤的政策就在眼前，政府務必懸崖勒馬，並重新檢討高等教育的政策。郭並提出「五大主張」，提昇整體的高教品質，相信是台灣高等教育應該往前實踐的方向：1、未來大學採用「2+2」課程設計。2、大幅提升高教資源。3、縮短公私立大學資源的落差。4、減輕教授非必要的行政與招生負擔。5、召開教育國是會議。

值得注意的是，前述第3點縮短公私立大學生資源的落差，與日前民進黨總統參選人賴清德所提「縮短公私立大學學費補助方案」頗為雷同。郭台銘表示，台灣公立大學生每年可獲得政府補助3,332美元，而私校大學生僅能獲得1,163美元補助，但台灣56%的孩子都就讀私立大學，而且往往都是經濟相對弱勢的家庭，「教育是社會階級流動的動力」，縮短公私立大學資源的落差，給每個孩子公平的機會，才是真正的正義。