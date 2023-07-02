稱九二共識能讓台灣走出國際　馬英九讚侯友宜民調「名列前茅」

▲前總統馬英九出席國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（2）日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會。前總統馬英九致詞前先問侯友宜到了沒？結果現場都回答「還沒」。馬致詞提到侯友宜時，先是嘆了一口氣「唉」，接著說侯友宜歷次民調都「名列前茅」，令在場人士面面相覷。儘管如此，馬結尾還是強調「支持侯友宜」，呼籲支持者一起下架民進黨。

侯友宜5月25日會晤馬英九，傳出遲到40分鐘，馬英九今天致詞前，先問了在場觀眾，「侯友宜到了沒？」結果現場都回答「還沒到」，馬英九於是自顧自地展開致詞。馬表示，今天在這裡就是要團結一起、集中氣勢，讓國民黨的總統跟立委候選人都能夠大獲全勝。馬強調，這場選舉非常重要，民進黨在台灣執政這幾年，大家日子都過得不好，不論是內政、外交、經濟、兩岸都是明顯的倒退，民主受到壓制，內政上缺電、斷電、暴力、犯罪跟詐騙大量增加。

馬英九痛批，蔡英文總統公然提出中華民國與中華人民共和國相互不隸屬的兩國論，這個很危險。馬認為，在一個中國底下，兩岸是兩個地區不是兩個國家，所以馬執政時，九二共識設計兩岸互不承認主權、互不否認治權，讓兩岸能夠相安無事。馬因此擔心，民進黨刺激了大陸人，可能會造成兵凶戰危的結果，馬鄭重呼籲蔡，不要再講「中華民國與中華人民共和國相互不隸屬」這句話。

馬英九也說，任內8年都能參加國際衛生大會，「為什麼會這樣呢？因為有九二共識啊！就這麼簡單！」馬強調，九二共識不是亂講的，而是真正有用的，真正能夠讓台灣在國際上走出去的。馬呼籲，為了在國際間安身立命，一定要有九二共識，讓海峽不會發生戰爭。

馬英九接著提到侯友宜，先是嘆了一口氣「唉」，「我們侯友宜在各次的民意調查，他都是名列前茅，我們應該要把他送進總統府，讓他真的能夠為我們服務」。話鋒一轉，馬繼續痛批民進黨執政不佳，其官員操守也是非常糟糕、私德很有問題，從2020年的總統發言人丁允恭、2021年民進黨發人顏若芳、2023年行政院發言人陳宗彥，還有最近的總統府言人Kolas Yakota，這一些人都各個抱出不倫事件，「可見民進黨的官箴敗壞到了什麼程度？簡直成了一個桃花黨！」

馬英九痛批，蔡總統身為中華民國第一位女性的總統，對於領導這個桃花黨有什麼感想呢？因此呼籲大家支持鐵碗硬漢的侯友宜，期待侯當選總統之後，一定能夠清查整頓民進黨裡面所有弊案跟醜聞，也請大家告訴每一個朋友，一起來參與這個撥亂反正的工作，一起支持國民黨的總統及立委侯選人，支持侯友宜。