認黨內整合有問題 、遇困難　朱立倫：台北立委選舉要八仙過海

▲國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，國民黨主席朱立倫 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（2）日舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委參選人造勢大會。黨主席朱立倫致詞表示，明年1月13號是更辛苦的選戰，是台灣未來會面對戰爭還是和平的一戰，一定要下架民進黨，絕對不能夠讓「台獨金孫」帶台灣走向滅亡。朱強調，徵召侯友宜過程百分之百公平公正，且這場選戰不是只有總統，還有立委一定要過半，希望能夠八仙過海、團結勝選！

朱立倫今致詞表示，台北隊去年在驚濤駭浪、千辛萬苦當中，大家堅定信心、團結努力，最後不但贏得勝利，而且是非常漂亮的一場勝戰。朱立倫接著提到今年中山、北松山立委補選，大家都非常辛苦，非常緊張，重點不在候選人強不強，重點是大選過後大家願不願意站出來投票。朱也回憶，去年的7月，黃呂錦茹主委沒有辦法吃飯、睡覺，因當時民調蔣萬安是第3名，每天里長、議員都很緊張壓力大，但是國民黨還是團結一致，所以台北隊是最優秀的！

朱立倫強調，明年1月13號是更辛苦的選戰，這不只是台北隊而已，這是所有熱愛中華民國的好朋友，都知道這是中華民國最關鍵的一戰，是台灣未來會面對戰爭還是和平的一戰；這場關鍵一戰，國民黨一定要贏，要下架民進黨，絕對不能夠讓「台獨金孫」帶台灣走向滅亡。

朱立倫說，必須要在團隊一起努力之下，才能夠團結勝選，這一次國民黨徵召侯友宜過程，百分之百公平公正。朱表示，黃健庭秘書長很清楚，不論徵召的時間、徵召的方式，通通可以經得起考驗，最後必須要靠大家共同團結努力。朱也說，在每一次選舉過程當中，或許會有一些不同的意見、不同的聲音，而侯友宜過去這1個多月，也的確遇到了困難，光一個烏龍的餵藥事件就可以被民進黨造謠打擊了將近1個月。

朱立倫也說，大家也知道國民黨碰到了一些內部的整合問題，國民黨的確也要努力，但是一個球賽、一個比賽，在剛開始第一節的時候，雖然的確打得不好，但只要重新檢討，把一些優秀的、過去有經驗的人才，大家團結在一起共同來努力打拼；如今台北隊準備好了，接下來新北隊、桃園隊、台中隊，國民黨通通都會準備好，從台北開始重新出發。

朱立倫表示，這場選戰不是只有總統，還有立委一定要過半，台北8個選區都是最強的戰將，把這些選票集中，把選票催出來，靠大家一起來努力，到目前為止提名這7位優秀的同志，最後一個選區中正萬華，這要靠黃呂主委的魅力，也要靠大家一起努力了，還有要靠蔣萬安市長跟大家一起打拼，希望能夠八仙過海、團結勝選！