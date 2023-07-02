賴清德：重談服貿走回一中市場　絕對是錯誤的路線

▲賴清德下午出席全國醫界信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為強化組織戰，民進黨總統參選人賴清德陣營積極籌組社會力後援會，全國醫界信賴台灣後援會2日在圓山大飯店舉辦成立大會，賴清德會中宣示，他將和平當作燈塔，把民主當作船身，台灣不是中華人民共和國的一部分，在經濟發展上面，不該「走回頭路」重談服貿，將台灣鎖進一中的市場，這絕對是錯誤的路線。

全國醫界信賴台灣後援會成立大會今天下午登場，民進黨立委蘇巧慧、羅致政擔任主持人，另包括出身醫界的總統府資政李茂盛、國策顧問高靖秋、立委邱泰源、醫師公會全國聯合會理事長周慶明等政要均登台助講。

賴清德透露，雖然他出身在鄉下平凡的家庭，但他從小就希望當醫師，因為他認為當醫師拯救病人的生命、減輕病人的痛苦，那是何等偉大的事情，他也經歷種種考驗，才順利當上醫師。他分享，但當面對1996年的飛彈危機，他選擇棄醫從政，「我認為，如果台灣不保，不要說醫生，其他的人都蒙難了」，當時他告訴自己：人生在世數十寒暑而已，選對工作來做，才不會虛度人生。

賴清德表示，今年他代表民進黨參選總統，兩岸情勢升高，有過之而無不及，也許這是老天爺要的，要勇敢團結大家面對變局，「困難、挑戰就是我們的機會，我們要有這種氣魄，在乘風破浪當中持續前進」，他主張，要將和平當作終點目標和燈塔，用民主當作船身，帶領台灣這艘船上2350萬人勇敢前進、繁榮發展。

賴清德宣示，他將竭盡所能維持台海和平現況，台灣不是中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，要堅定維護中華民國台灣的前途，只有2350萬人可以做決定，未來，他將在總統蔡英文開闢的道路上，持續壯大台灣，包括提升國防力量、站在民主陣營發揮威懾力量，透過備戰來達到和平的目標；在經濟上，則要讓台商在台灣這塊土地持續投資，創造工作機會，以及讓壯大到某一種程度的企業，有機會到其他國家投資，例如持續與美國持續洽談雙邊貿易協定、推動加入CPTPP，台灣絕對有實力能夠成為經濟上的日不落國。

賴清德還說，不管為了什麼目的，接受中國的條件，一但接受主權、民主就沒有了，「在經濟發展上面，我們也不能重談服貿」，台灣社會已經成功走入國際市場了，2011年台商對中投資146億美元，2021年台商對中投資只剩下50幾億元而已，同年度對印太地區的投資已經超過對中投資了，在這種狀況下，若還主張走回頭路，把台灣鎖進一中的市場，洽簽服貿協定，這絕對是錯誤的路線。

此外，對於內政議題，賴清德承諾，未來他將打擊黑金槍毒，建立一個穩定、和諧的社會，讓所有國人在這邊生存發展。他說，出身醫界擔任總統，必然是要與其他非醫界的總統有所不同，因此，他懇請醫界支持自己，未來一起打造「健康台灣」，現在國人平均餘命延長到80多歲，可是不健康年數達8年之多，很多國民10％的生命是不健康的，他的目標就是：活得越久，也能夠健康多久，縮短不健康的年數。