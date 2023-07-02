　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：重談服貿走回一中市場　絕對是錯誤的路線

▲▼賴清德出席全國醫界信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德下午出席全國醫界信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

為強化組織戰，民進黨總統參選人賴清德陣營積極籌組社會力後援會，全國醫界信賴台灣後援會2日在圓山大飯店舉辦成立大會，賴清德會中宣示，他將和平當作燈塔，把民主當作船身，台灣不是中華人民共和國的一部分，在經濟發展上面，不該「走回頭路」重談服貿，將台灣鎖進一中的市場，這絕對是錯誤的路線。

全國醫界信賴台灣後援會成立大會今天下午登場，民進黨立委蘇巧慧、羅致政擔任主持人，另包括出身醫界的總統府資政李茂盛、國策顧問高靖秋、立委邱泰源、醫師公會全國聯合會理事長周慶明等政要均登台助講。

賴清德透露，雖然他出身在鄉下平凡的家庭，但他從小就希望當醫師，因為他認為當醫師拯救病人的生命、減輕病人的痛苦，那是何等偉大的事情，他也經歷種種考驗，才順利當上醫師。他分享，但當面對1996年的飛彈危機，他選擇棄醫從政，「我認為，如果台灣不保，不要說醫生，其他的人都蒙難了」，當時他告訴自己：人生在世數十寒暑而已，選對工作來做，才不會虛度人生。

賴清德表示，今年他代表民進黨參選總統，兩岸情勢升高，有過之而無不及，也許這是老天爺要的，要勇敢團結大家面對變局，「困難、挑戰就是我們的機會，我們要有這種氣魄，在乘風破浪當中持續前進」，他主張，要將和平當作終點目標和燈塔，用民主當作船身，帶領台灣這艘船上2350萬人勇敢前進、繁榮發展。

賴清德宣示，他將竭盡所能維持台海和平現況，台灣不是中華人民共和國的一部分，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，要堅定維護中華民國台灣的前途，只有2350萬人可以做決定，未來，他將在總統蔡英文開闢的道路上，持續壯大台灣，包括提升國防力量、站在民主陣營發揮威懾力量，透過備戰來達到和平的目標；在經濟上，則要讓台商在台灣這塊土地持續投資，創造工作機會，以及讓壯大到某一種程度的企業，有機會到其他國家投資，例如持續與美國持續洽談雙邊貿易協定、推動加入CPTPP，台灣絕對有實力能夠成為經濟上的日不落國。

賴清德還說，不管為了什麼目的，接受中國的條件，一但接受主權、民主就沒有了，「在經濟發展上面，我們也不能重談服貿」，台灣社會已經成功走入國際市場了，2011年台商對中投資146億美元，2021年台商對中投資只剩下50幾億元而已，同年度對印太地區的投資已經超過對中投資了，在這種狀況下，若還主張走回頭路，把台灣鎖進一中的市場，洽簽服貿協定，這絕對是錯誤的路線。

此外，對於內政議題，賴清德承諾，未來他將打擊黑金槍毒，建立一個穩定、和諧的社會，讓所有國人在這邊生存發展。他說，出身醫界擔任總統，必然是要與其他非醫界的總統有所不同，因此，他懇請醫界支持自己，未來一起打造「健康台灣」，現在國人平均餘命延長到80多歲，可是不健康年數達8年之多，很多國民10％的生命是不健康的，他的目標就是：活得越久，也能夠健康多久，縮短不健康的年數。

ET快訊
艾怡良出包鬧烏龍！吳怡霈吐「真實頒獎經驗」：真的太緊張
李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

李四川爆氣「我何必受鳥氣」2萬人挺　親曝下一步：人生自作自受

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？　黃珊珊批侯友宜「過侯拆橋」：萬大線全由北市規劃

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　侯友宜「哎唷」：沒聽過這件事

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

苦勸韓冰選北市立委　朱立倫：我和韓國瑜都很「怕女兒」

出席侯友宜造勢　他曝馬英九台下喊：氣氛很熱！

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

一日兩起！楊梅深夜又火警　鋰鐵電池廠濃煙狂竄

好市多傳奇+1！男499元垃圾袋4年用不完　老客曝傳家寶一盒用17年

高中讀17年…最狂重考生「連考15次」終於放棄了：想走出去

24歲妹「YouBike上國道」飆3公里！警方攔查才知她身分

高雄「超前防疫」抓沒戴口罩　男被罰3000告市府！3連勝全判違法

才不讓你稱心如意！拓荒者：小李歡迎各隊來談

快訊／林書豪再一年！深夜告白「在鋼鐵人找回自信」　將備戰下賽季

一哥價碼4千萬起跳！球弟、小沙皆獲球團高薪綁人

衰捲黃子佼爆料…小S IG停更9天「廈門旅遊被目擊」！陸網反應兩極

Ciao！暑假基隆唯一出發　歌詩達莎倫娜號義式風情

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

政治熱門新聞

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

呼應賴清德？　郭台銘拋高教5大改革：縮短公私立大學資源落差

柯文哲沒蓋捷運？黃珊珊：過侯拆橋

號召716上凱道　黃國昌、館長明親邀柯賴侯

側記／「尊馬」論述抓深藍票　侯友宜祭核能神主牌欲讓藍軍歸心

拉韓國瑜椅子挨酸「侯有移」　侯友宜：桌椅都會挪動、這很正常

全台3水庫蓄水率100%　永和山水庫接近滿水位

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

賴清德：重談服貿走回頭路　絕對是錯誤的路線

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

快訊／重啟核一？　侯友宜：若經評估可「啟動就要再啟動」

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

網紅醫師爸自爆打小孩耳光　王婉諭：失控時體罰只是宣洩情緒

為何不挺柯文哲？　醫師周慶明曝光原因

更多熱門

相關新聞

為何不挺柯文哲？　醫師周慶明曝光原因

為何不挺柯文哲？　醫師周慶明曝光原因

全國醫界信賴台灣後援會總會長、醫師周慶明2日分享，今年總統大選有兩位醫師候選人（指民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲），而他支持賴清德的原因，是因為賴清德從政歷練完整、始終如一。他並引述台灣民主運動先驅蔣渭水的名言說，「同胞須團結，團結真有力」，盼醫界發揮影響力團結支持賴清德。

認黨內整合有問題 、遇困難　朱立倫：台北立委選舉要八仙過海

認黨內整合有問題 、遇困難　朱立倫：台北立委選舉要八仙過海

侯友宜北市大誓師　黃呂憂「強敵環伺」首度下達「動員召集令」

侯友宜北市大誓師　黃呂憂「強敵環伺」首度下達「動員召集令」

藍「柯文哲條款」引發白「野火燎原」　藍立委小雞憂綠漁翁得利

藍「柯文哲條款」引發白「野火燎原」　藍立委小雞憂綠漁翁得利

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　朱立倫傻眼：他跟侯友宜是好友

郭台銘操盤手嗆「阿侯退選」？　朱立倫傻眼：他跟侯友宜是好友

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

破億YouTuber「Pewdiepie」宣布停更！　備戰當奶爸

變頻冷氣狂吹1個月！他算電費「破4千」嚇傻

桃園市遇不公　中國、香港相挺抗議

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲頒獎卡設計被罵慘！他「隨手改了5細節」網激讚

行人發呆他刷過去罰3600？警方說話了

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

范瑋琪只放自己的歌！苦主：好討厭

艾怡良頒獎出包　文化部回應了

獨／一面牆掛62支監視器！真實用途曝光

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

李四川爆氣2萬人挺　親曝下一步

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面