藍立委參選人造勢「8缺1」　黃呂錦茹曝：韓冰一開始有點心動

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市黨部2日舉行「鳳鳴朝陽 萬眾一心」2024總統暨立委候選人動員誓師大會，不過國民黨在台北市第5選區（中正萬華）遲無決定人選，黨內盼前高雄市長韓國瑜的女兒韓冰出戰；台北市黨部主委黃呂錦茹表示，韓冰一開始確實有點心動，但後來認為要再充實自己，之後就由黨中央全權主導。

針對韓冰有無可能選中正萬華，黃呂錦茹於會前受訪時表示，自己跟韓冰見面4次，兩人不斷透過line與簡訊溝通，對方一開始有點心動，但後來覺得還要再充實自己。媒體追問，還會不會再努力勸韓冰？黃呂錦茹語帶保留地說「看主席（朱立倫）。」

由於國民黨於6月中進行中正、萬華立委初選民調時，選區議員鍾小平、應曉薇、郭昭巖皆有參加，結果卻發生民調誤差值太大爭議，被問到之後是否會再協調或改徵召？黃呂錦茹提及，這部分由黨中央全權主導，要看黨中央的決定，而立委人選最慢預計在7月底前出爐，先前的民調部分具有參考價值、部分沒有。

媒體追問，是否覺得韓國瑜沒出席該場活動很可惜？黃呂錦茹認為，對方有送花來，且自己在6月30日與對方見面時已有長談，內容包括一些黨內事務，以及交換立委選舉的心情，但未談及韓冰選舉一事，主要是邀請對方參加今日活動。