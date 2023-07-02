侯友宜北市大誓師　黃呂憂「強敵環伺」首度下達「動員召集令」

▲國民黨總統暨台北市立委候選人造勢大會，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為展現2024總統及立委立委勝選氣勢，國民黨今（2）日舉辦「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會，現場湧進上千支持者。台北市黨部主委黃呂錦茹致詞表示，看到這麼多人捧場，心裡很開心。黃呂也說，今天大誓師活動，史無前例下達「動員召集令」，因為選戰受到強敵環伺，必須動起來「下架民進黨」，希望全黨抱持必勝的決心，也向全民許諾守護國家、再創繁榮的主張。

國民黨台北市黨部於今天下午在台北市大直典華飯店，盛大舉行「鳳鳴朝陽、萬眾一心」總統暨立委候選人動員誓師大會。黨部指出，本次活動標示「鳳鳴朝陽」一語係出自詩經，寓意國民黨能人出征的祥瑞之兆，期許國民黨總統及立委候選人不畏艱難、展翅高飛，邁向勝選。

活動中，台北市黨部主委黃呂錦茹頒發動員召集令予基層組織及直屬社團，號召百餘個社團組織千軍萬馬來相挺，會場擠滿千人支持者揮舞國旗，齊聲高喊「國民黨勝利」、「侯友宜凍蒜」、「立委全壘打」。黃呂錦茹致詞表示，今天看到這麼多人捧場，心裡很開心，她並帶領全場高呼「下架民進黨」。

黃呂錦茹強調，這次「鳳鳴朝陽、萬眾一心」的大誓師活動，是因為選戰受到強敵環伺，所以史無前例下達「動員召集令」，展現了國民黨光明、正面積極的態度，抱持必勝的決心，也向全民許諾守護國家、再創繁榮的主張，認為今天可以帶動國民黨從北到南的選舉氣勢。

針對中正萬華立委提名，黃呂錦茹受訪透露，韓冰有點考慮，希望她走一走基層。黃呂也說，韓國瑜出身北農，中正萬華的雲林同鄉會特別多，所以韓冰來選，感覺她的親和力、爆發力、魅力，到哪裡都能接受。黃呂進一步透露，有請黨主席朱立倫幫忙勸進，備案也要看朱的幫忙。