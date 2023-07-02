小學生考第5名的下場…遭藤條狂抽還在臉書公告　校方通報家暴

▲國小女童大小腿後側皆被打出血痕。（圖／翻攝自爆料公社）

記者楊惠琪／台北報導

新北市新店區某國小五年級女童，因為段考「只考」第五名，被父親要求拿著獎狀下跪，用藤條狂抽腿部20下，還將體罰過程放上個人臉書「示眾」，並寫下「這學期考第五名的下場喔」文字，引發網路譁然，痛批家長根本是變態行為。新北市教育局表示，校方知悉後已立即通報相關單位，暑期會持續關懷該名學生的身心狀況，必要時進行家訪。

該名女童父親上周在個人臉書發文，張貼執行「家法」的照片和影片。影片中，女童被要求手持獎狀跪在地上，以5科每科都要95分為標準，少1分打1 下，施暴父親還先問女兒「要從分數高的開始打，還是最低？」，最後5科共打了44下才肯收手，過程中女兒不斷哭喊，還遭父親斥責跪好、抬頭挺胸，並數度狠瞪女兒，還說「班上27個學生考第5名，你要不要緊啊」，女童腿部布滿抽打後的傷痕，該名父親不但公開體罰影片和照片，還寫下「這學期考第五名的下場喔」。

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▲國小女童大小腿後側皆被打出血痕。（圖／翻攝自爆料公社）

女童父親事後還將影片傳給女童家長，經學校提醒後，隨即將影片下架，但施暴畫面已被轉至其他社團，引發網友炸鍋，肉搜該名家長，目前家長已關閉臉書。網友痛批「什麼爛家長，你自己能考第五名嗎？憑什麼這樣打小孩」、「天啊⋯什麼變態的行為啊！ 第五名⋯拿著獎狀跪著打腿⋯ 還拍照、錄影、還得意的貼文」。

新北市教育局回應，校方知悉後立即進行通報，由專輔教師、學校社工協處，並請該生家長先行撤除臉書貼文；並立即啟動輔導關懷程序，先由導師臨案輔導關懷，並帶該生到學校保健室做傷口之初步處理。輔導室會於暑期持續關懷該生的身心狀況，並評估以家訪、小團輔的方式協助該生心理狀況復原，並持續與該生家長溝通正向管教方式。

新北市教育局表示，將持續督導各級學校辦理家庭暴力預防知能宣導；於家庭暴力事件發生後除通報外，請各校即時啟動三級輔導機制介入，並與本市社會局等跨單位保持密切合作，以維護本市兒少的身心福祉與權益。