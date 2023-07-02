新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

▲新北市國小及幼兒園教師甄試今登場。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市112學年度國民小學暨幼兒園教師甄選今（2日）登場，為維護考試公平性，新北教育局特別在「新北學Bar」粉絲專頁公開直播，在光華國小考場複試評審委員的試場別配對抽籤情形，也是全國唯一公開直播抽籤的縣市，今年共開缺778名，有2387人進入複試。

新北教育局表示，今年國小暨幼兒園教師甄選缺額總計有778名，缺額居全國之冠，為吸引各類專長及豐富經驗的優秀教師報考，國小教師甄選的初試加分機制多元，包含學科知能評量精熟證書、曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者、英語文中高級以上認證、閩客語中高級以上或原民語高級以上認證等，共有173人透過加分機制進入複試，總計複試階段共有2386人。

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新北教育局長張明文表示，以公開直播方式進行光華國小考場複試評審委員的試場別配對抽籤，是全國唯一公開直播抽籤的縣市，程序公開透明，期待透過嚴謹的甄選機制，招攬最優秀的師資。

新北教育局提醒考生，複試成績將於7月3日（一）下午9時開放考生查詢，7月4日上午9時至12時考生可持應試通知單及成績複查申請表至板橋國小申請成績複查，複試錄取名單將於7月6日（四）下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統及板橋國小網站首頁。