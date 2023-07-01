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網紅醫賞孩耳光還討拍　她揭「是打了50幾巴掌」：睡了再叫起來打

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲網紅單親醫師爸爸在臉書發文自述打小孩。圖為體罰家暴示意圖，非當事人。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

一名小兒科醫師近日在臉書自曝，由於過去太過寵溺自己的3個孩子，導致孩子們到了國小中、高年級的年紀，生活教育跟自理能力上出現嚴重問題，也因此他開始改為較為嚴厲的教育方式，會出手打耳光、用腳底板推倒罰跪中的孩子等，引發討論。對此，部落客德州媽媽揭露，這名醫師是「打了小孩50幾個巴掌」，打到小孩連睡覺都怕，直言根本是用「低階的文字遊戲包裝暴力」。

親子部落客「德州媽媽沒有崩潰」1日在臉書發文指出，一名兒科醫師打小孩打到被前妻報警，上網寫了一篇文討拍，文中主要控訴小孩有多難教、以及他有多灰心有多累，沒提到的是，「他是打了小孩50幾個巴掌，閃了還要加罰，並且這幾個月是打完小孩叫他們睡、他們睡了再叫起來打。小孩連睡覺都怕。」

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該名醫師在文中提到，某次在處罰過程中，孩子做出不屑表情，因此他也加重了處罰的力道。對此，德州媽媽代孩子們澄清，他們並不是故意露出不屑的表情，只是他們睡到一半被叫起來很累而已，痛批這名醫師「你的孩子們看到了你施暴他們數月後，再上網寫了一大篇數落他們的文章，文章中為了合理化自己的暴行而把孩子描繪得無比頑劣。你對他們的錯待，還加上了精神羞辱。」

「呼嚨大眾真的有這麼容易嗎？」德州媽媽直言，該醫師在文中把暴打小孩寫成「用身體懲罰方式喚醒他們的神經警醒度」、叫小孩罰跪並踹小孩寫成「用腳底板推倒他們，試圖讓他們將痛覺跟事件記憶連結」，這只是在用低階的文字遊戲包裝暴力，「那我扇你巴掌就是幫你促進臉部血液循環？用刀板輕滑過你的動脈幫你把記憶集中到海馬迴，這樣就合理喔？」

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