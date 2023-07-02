醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

▲苗博雅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

一名小兒科醫師近日在臉書自曝，因過於寵溺孩子，導致上了到國小中、高年級，生活理能力出現問題，讓他開始嚴厲教育，包括打耳光，引發討論。獲民進黨徵召參選立委的台北市議員苗博雅認為，孩子只是還沒有長大，大人的責任是讓孩子健康成長，不該以暴力的形式，將自己的無能發洩在還沒有抵抗或逃脫能力的孩子身上。

苗博雅說，每次談到「體罰」，總會有人說，小孩子無法講道理，如果不能打，那要怎麼教？，但當大學生只求低分飛過、研究生論文擺爛，有教授在打學生嗎？員工重複犯同樣的錯。老闆可以打員工嗎？老公老婆不負責任，屢勸不聽，另一方可以動拳頭打人嗎？長輩年邁，經常有難以溝通的行為重複出現，為人子女的難道可以打父母嗎？「如果上述的答案都是『不可以』，為什麼在『小孩不乖』的場景，暴力就變成可以且必要呢？」

苗博雅表示，在文明社會裡，除非正當防衛或緊急避難，人類都不該對另一個人類施加肢體暴力。在家庭裡，父母兄弟夫妻打人，都是家暴。為什麼「家暴零容忍」在受害對象是孩子的時候就有「容許值」？有些人會說，因為小時候被嚴師嚴父嚴母打，才有如今成就，但這是「倖存者偏差」和「錯誤歸因」，能夠「見證體罰的好」的人，其實是少數幸運躲過體罰負面效應的人。有更多被強力體罰的孩子，從小就失去了對世界的信任，學會使用暴力，人生反而陷入黑暗。

苗博雅認為，「因為體罰而改過向善」的見證人，其中大部分如果好好溝通，不需要體罰，也可以收到和體罰一樣的效果，如果大家不會對講不聽的成人使用暴力，就不該把「講不聽」當藉口對孩子動手動腳。

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