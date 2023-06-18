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台南國際龍舟賽開幕火舞映運河　黃偉哲邀端午觀賽美食美景享不完

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023年台南國際龍舟錦標賽18日起至22日在台南運河安億橋至承天橋舉行，18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，開幕儀式特別聘請知名火舞表演團體演出，結合傳統陣頭意象與精華，象徵台灣火龍與龍舟水龍共同守護台南，宣告台南國際龍舟錦標賽正式開始。

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，這次賽程共有超過百隊的隊伍參賽，顯示大家非常期待台南國際龍舟錦標賽回歸。配合賽事舉辦，現場周邊有近百攤的美食、農產品及文創攤商，讓民眾可以邊吃美食邊看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，歡迎全國民眾連假來台南看龍舟比賽、精彩看不玩、美食吃不完。

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過300年，依然保持以木船競賽的傳統，並依古禮祭江敬告天地神明，祈求參加龍舟賽的朋友們順利完賽。

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

體育局指出，今年台南國際龍舟錦標賽盛大回歸，募集103隊參賽隊伍共襄盛舉，開幕式中邀請到「即將成真火舞團」演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，首次結合運河水景作大型戶外演出，真正迎接疫後解封新時代的來臨，現場觀賞民眾都驚呼場面精彩、值得一看。今日開幕活動包括市議員林依婷、王家貞、沈震東、李啟維、李中岑、許至椿、周嘉韋、蔡宗豪、盧崑福也到場參與，為賽事祈福並爲選手加油打氣。

▲2023年台南國際龍舟錦標賽18日傍晚舉辦祭江儀式及開幕典禮，由市長黃偉哲乘龍舟祭江，祈求賽事活動圓滿順利，並特別聘請知名火舞表演團體演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南龍舟賽自6月19日起到6月22日將有一連串賽事登場，每天下午5時30分起，邀請各界朋友們來安平運河觀看連場龍舟激戰。

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