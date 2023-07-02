影／賴清德合體首位女主審劉柏君　棒球裁判初登板

記者呂晏慈／台北報導

熱愛棒球的民進黨總統參選人暨副總統賴清德推出全新系列影片「我們，棒球人」，首集邀請台灣首位女性棒球主審劉柏君，親自指導賴清德如何當裁判，只見賴清德穿戴盔甲般的裝備後迅速上手，慷慨激昂地喊出多條專業術語，裁判姿勢樣樣到位，熟練程度讓劉柏君驚喊「要罵你的台詞都想好了，結果都沒有機會讓我用」。

▲賴清德推出全新系列影片「我們，棒球人」。（圖／翻攝自YouTube／賴清德，下圖同）

賴清德、劉柏君都是資深棒球迷，兩人在影片中一搭一唱聊起從小看棒球的共同經驗，特別是常常大罵裁判不公，劉柏君因此決定自己下場當裁判。她也打趣地說，賴清德很適合當棒球裁判，因為無論怎麼做都有一半的人會批評，顯示做裁判或執政者都不容易。

作為台灣第一位女性棒球主審，劉柏君深刻經歷種種性別歧視，球場環境、裁判裝備、他人眼光起初都對女性相當不友善，她甚至曾經遭遇性騷擾，差點斷送裁判生涯。她回憶，當時憑著洋基隊教練的重要提醒：「做人誠實正直，相信自己是專業裁判」，一路堅持至今，曾獲國際奧會女性與運動世界獎等殊榮，並且劉柏君也在此次「MeToo」運動勇敢發聲，而她也發起「直球對決」，詢問賴清德如何看待近期熱議的性平議題。

賴清德則強調「零容忍」原則，一定全力保護受害者，查證屬實後，一律開除、永不任用加害者並移送法辦。他接著補充，行政院將於七月提出「性平三法」修法，鼓勵受害者發聲並提供妥善保護，期盼打造更平等、相互尊重的台灣社會。

劉柏君說，不論是女性還是男性，可能或多或少都有些相關創傷，她呼籲希望能讓傷痛化為力量，開始產生些微改變，同時也要一起開始面對這項改變。賴清德也表示，社會轉換的過程必然充滿艱辛，但只要勇敢面對，有決心，一定能於過程當中持續進步。

劉柏君最後感性提到，母親生於二戰期間，一輩子都在擔心台灣再次戰爭，賴清德則請劉柏君幫忙告訴父母，未來一定會盡力維持兩岸和平，讓台灣人安居樂業，而這也是他棄醫從政的最大目標。

賴清德競辦發言人郭雅慧表示，「我們，棒球人」系列影片在賴清德官方 YouTube 頻道播出，邀請台灣棒球界重量級人物，從棒球經驗談政策理念與公共議題的態度，未來將不定時更新。