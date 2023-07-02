沒收到何志偉造勢邀請　王世堅：我唯一的錯就是「初選選贏了」

▲民進黨台北市議員王世堅。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

角逐黨內初選失利的立委何志偉，2日舉辦新動力信賴台灣後援會成立大會，替民進黨總統參選人賴清德拉抬聲勢，但卻不見該區被提名參選立委的台北市議員王世堅。王世堅表示，因為自己沒收到大會的邀請，不能去當不速之客，自己這次唯一的錯就是參加了初選，而且還獲勝了。

長期挺賴的何志偉組織新動力信賴台灣後援會成立大會，今天上午在台北市大同區建成公園舉行成立大會，包括同屬綠色友誼連線的前立委薛凌、立委羅美玲、市議員鍾佩玲均與會力挺，現場喊破2000人參與；但被問到是否有邀請獲提名的王世堅？何志偉僅說，今天主軸是全力力挺賴清德，「活動是自由開放，大家都歡迎」。

王世堅2日上午受訪時透露，自己沒有收到這場大會的邀請，所以沒有出席，儘管自己從很多民眾口中得知有此活動，但「不能去當不速之客，這是基本的禮貌。」如果對方有邀請他，他就一定會到。

媒體追問，何志偉稱「歡迎大家」，但不去是不是擔心破壞和諧？王世堅提及，自己不曉得歡迎對方，「至少我沒聽到歡迎2字。」初選過後難免有一些情緒，雖然自己沒有情緒可言，「我這次唯一的錯，就是我參加了初選，而且我贏了。」至於自己做錯的這件事情要怎麼辦，就交給黨中央決定。