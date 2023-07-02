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何志偉暗助游淑慧？王世堅喊不敢解讀　自曝因「小惡魔、不信邪」被告

▲▼台北市議員王世堅受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王世堅受訪。（資料圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

代表國民黨參選台北市第二選區（士林、大同）的市議員游淑慧，日前貼出與初選失利的民進黨立委何志偉合照，引發外界質疑，何可能因初選「堅偉大戰」恨意難平而暗助游。初選勝出的民進黨台北市議員王世堅2日表示，自己不會解讀何志偉是否支持他，但要澄清自己從未批評過何的生父繼父，被告只因說了「我信賴不信邪」、「小惡魔」。

初選失利的何志偉籌組新動力信賴台灣後援會，2日上午進行成立大會，但未邀請初選勝出的王世堅，當時被媒體詢問會不會喊「王世堅凍蒜」？何志偉皆未正面回應，僅不斷說今日主軸是支持賴清德，「我唯一的工作就是把賴清德顧好」。

王世堅2日上午受訪時回應，初選過後難免有一些情緒，雖然自己個人沒有情緒可言，「我這次唯一的錯，就是我參加了初選，而且我贏了。」而這件「錯事」該怎麼辦，就交給黨中央決定，自己已多次表達善意，但很多話都被扭曲，包括沒說過、沒批評過的話，通通被別黨拿來見縫插針。

▲▼民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

針對何志偉僅稱自己「信賴」，會不會覺得沒獲何支持？王世堅說，自己不敢再做任何解讀，這件事情只有何志偉本人心裡最清楚，「我必須一再澄清，千萬別告訴別黨的人不撤告原因。」自己從來沒有批評過何志偉的生父繼父，反而是對方如何在民調前2天，於餐會上公開演講羞辱畫面，都有熱心民眾拍下來傳給他，「我只是一直沒對外說。」

王世堅指出，自己一個字都沒提到何家，但可能是老天將降大任，所以自己才要受此磨難，「我王世堅沒有做錯，何志偉要提告、不撤告是他的權利，但希望不相干的人別再扯入了。」包括這些事情都跟立委莊瑞雄無關，對方僅是陪伴掃街，在南部選區還有很多事情要忙，「我想何志偉也都知道，就別用官司困住他（莊瑞雄）了。」

王世堅也透露，儘管案件還在偵訊中，但他還是可以對外報告，自己被何志偉告是因為2句話，一個是因自己說「我信賴不信邪」，何志偉認為「不信邪」是指他，但是不信邪僅是簡單的俚語，意思是什麼大家都很清楚；第二句則是因為王稱何志偉是「小惡魔」，但當時是因自己被羞辱，所以才回嘴說「小惡魔」。

▲▼何志偉、游淑慧。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧日前放上與何志偉的合照，引發外界猜想何會暗助游。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

王世堅強調，自己被告只是因為這2句話，絕對沒有侮辱何志偉的生父，「我絕對不做這種事，我不羞辱人家家人。」希望大家和平相處，黨內不應該再談論那些枝枝節節，「台灣現在最需要的是團結，團結這兩字說來容易，做來確實不簡單。」

另外，王世堅不斷重申，自己在初選過程中基於回嘴，所以有幾句不禮貌的話，這些他都願意道歉，但從未提過何志偉的生父，「請現在的對手、國民黨提名候選人（游淑慧）不要再說似是而非且胡說八道的事。」

王世堅說，自己被游淑慧批評攻擊何志偉支持者，這是完全沒有的事情，自己只因一位里長在自家門前騎樓堆積物品、妨礙通行，所以支持警方取締，過程當中拖了一個多月，用很緩和的方式進行商量，結果游淑慧還公然在台北市議會總質詢提出，同黨的台北市長蔣萬安反而很識大體，一聽就認為有內幕，覺得要依法處理。

最後，王世堅喊話，希望這些事不要再被見縫插針，未來還有20、30年要相處，況且何志偉年紀輕、來日方長，未來有很多政治理想可實現，包括參選台北市長等，犯不著初選後有恩怨瓜葛，尤其是被對手拿去見縫插針，這是非常不好的事情，也是徒增紛擾，「我唯一的錯，就是我參加這場初選，然後我贏了，這是我唯一犯的錯。」

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