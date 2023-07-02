　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

細數政績催票　賴清德：民進黨政府做得比馬政府更好

▲▼賴清德、何志偉出席新動力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德出席新動力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德2日打出政績牌催票，他表示，倘若前總統馬英九時代做得比總統蔡英文時代好，當然要支持國民黨，但民進黨政府做得更多、更好，包括推動長照2.0、生育補助、私立大學學費補助政策等。

長期挺賴的何志偉組織新動力信賴台灣後援會成立大會，今天上午在台北市大同區建成公園舉行成立大會，包括同屬綠色友誼連線的前立委薛凌、立委羅美玲、市議員鍾佩玲均與會力挺，現場喊破2000人參與。

賴清德登台致詞時打出「政績牌」表示，政府推動長照2.0，民意滿意度高達9成，過去馬英九時代的長照據點只有7百多個，現在增加至1萬多個，另外也提高長照服務員薪資待遇，每年長照預算從約50幾億，增加至650億元，感謝何志偉、羅美玲在立法院協助推動政策。

賴清德亦指，政府應該越做越好，而選舉時應該以政黨做比較，將國民黨執政時期的成績，與民進黨執政時期相互比較，例如馬英九時代生育補助只有0到2歲，民進黨政府增加至0到6歲都可領取補助，且在公立、準公共化托嬰中心都有補助；或如他提出私立大學學費補助政策，行政院長陳建仁進一步加碼，彌補公私立學費差距7成。

賴清德表示，支持者要對台灣有信心，倘若馬英九時代做得比蔡英文政府好，當然要支持國民黨，但看起來不是，比較起來，民進黨政府做得更多、更好，所以大家應該支持。

ET快訊
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了
鯊魚猛咬！他絕望等死「海豚現身救一命」　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

影／賴清德合體首位女主審劉柏君　棒球裁判初登板

台南拜訪「最強里長」陳永和　柯文哲：聽地方真實的聲音

何志偉暗助游淑慧？王世堅喊不敢解讀　自曝因「小惡魔、不信邪」被告

借鏡國際經驗打造「打詐國家隊」　行政院推最新行動綱領

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

柯文哲稱「捷運頂埔線他蓋的」　侯辦酸割稻尾：8年執政沒一條

沒收到何志偉造勢邀請　王世堅：我唯一的錯就是「初選選贏了」

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

金溥聰亮刀清理餵藥案　游盈隆要民進黨小心：大菜還沒上

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

影／賴清德合體首位女主審劉柏君　棒球裁判初登板

台南拜訪「最強里長」陳永和　柯文哲：聽地方真實的聲音

何志偉暗助游淑慧？王世堅喊不敢解讀　自曝因「小惡魔、不信邪」被告

借鏡國際經驗打造「打詐國家隊」　行政院推最新行動綱領

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

柯文哲稱「捷運頂埔線他蓋的」　侯辦酸割稻尾：8年執政沒一條

沒收到何志偉造勢邀請　王世堅：我唯一的錯就是「初選選贏了」

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

金溥聰亮刀清理餵藥案　游盈隆要民進黨小心：大菜還沒上

快訊／大雷雨轟炸3縣市　「示警區域」出爐！大雨特報到入夜

黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳　多家日媒爭相報導台南祭

同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

瑪丹娜爆昏迷前「已經發燒1個月」！殺人行程曝光　出院後還在嘔吐

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

羅威那犬剪指甲怒咆哮　見主人生氣秒伸手裝乖

政治熱門新聞

網紅醫師爸自爆打小孩耳光　王婉諭：失控時體罰只是宣洩情緒

缺席北市挺侯友宜大會！韓國瑜人未到送2束花籃　祝賀內容曝光

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

侯友宜同框韓國瑜民調將飆高？　郭正亮預言：時間壓力非常大

韓粉不給侯友宜面子　當場叫韓國瑜選總統

柯文哲6月美麗島民調再成長　吳子嘉預言侯友宜7月底選情

幕後／「叫阿侯退選啦」！郭營進逼　他反嗆：背棄挺侯承諾難立足

金溥聰亮刀清理餵藥案　游盈隆要民進黨小心：大菜還沒上

未收到何志偉邀請　王世堅這樣說

快訊／「上次選戰讓韓國瑜身心俱疲」　侯友宜致歉：隨時都在反省

醫賞孩耳光喊講不聽想討拍　苗博雅反問：為人子女可以打父母嗎？

柯文哲稱「捷運頂埔線他蓋的」　侯辦酸割稻尾：8年執政沒一條

痛批柯文哲　何志偉：一下墨綠一下深藍

才轟民進黨私大學費補助「大撒幣」　朱立倫拋：公立大學學費全免

更多熱門

相關新聞

痛批柯文哲　何志偉：一下墨綠一下深藍

痛批柯文哲　何志偉：一下墨綠一下深藍

民進黨立委何志偉2日表示，民眾黨總統參選人柯文哲「一下墨綠、一下深藍、一下粉紅、一下白」，過去批評人民「要錢不要命」，說太陽花學運的學生「奇奇怪怪」，自己是第一個發現柯有問題的人，因此付出高昂的政治代價，然而，事實證明，他看見了、預見了、發現了。

暗助游淑慧？　何志偉喊冤了

暗助游淑慧？　何志偉喊冤了

初選撕裂難平？　何志偉：唯一工作是顧好賴清德

初選撕裂難平？　何志偉：唯一工作是顧好賴清德

侯友宜同框韓國瑜民調將飆高？　郭正亮預言：時間壓力非常大

侯友宜同框韓國瑜民調將飆高？　郭正亮預言：時間壓力非常大

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

侯友宜定調「老師居心叵測」稱一時情急　她列藍民代發言：可一起告

關鍵字：

民進黨賴清德2024總統大選2024

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面