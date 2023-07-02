細數政績催票　賴清德：民進黨政府做得比馬政府更好

▲賴清德出席新動力信賴台灣後援會成立大會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德2日打出政績牌催票，他表示，倘若前總統馬英九時代做得比總統蔡英文時代好，當然要支持國民黨，但民進黨政府做得更多、更好，包括推動長照2.0、生育補助、私立大學學費補助政策等。

長期挺賴的何志偉組織新動力信賴台灣後援會成立大會，今天上午在台北市大同區建成公園舉行成立大會，包括同屬綠色友誼連線的前立委薛凌、立委羅美玲、市議員鍾佩玲均與會力挺，現場喊破2000人參與。

賴清德登台致詞時打出「政績牌」表示，政府推動長照2.0，民意滿意度高達9成，過去馬英九時代的長照據點只有7百多個，現在增加至1萬多個，另外也提高長照服務員薪資待遇，每年長照預算從約50幾億，增加至650億元，感謝何志偉、羅美玲在立法院協助推動政策。

賴清德亦指，政府應該越做越好，而選舉時應該以政黨做比較，將國民黨執政時期的成績，與民進黨執政時期相互比較，例如馬英九時代生育補助只有0到2歲，民進黨政府增加至0到6歲都可領取補助，且在公立、準公共化托嬰中心都有補助；或如他提出私立大學學費補助政策，行政院長陳建仁進一步加碼，彌補公私立學費差距7成。

賴清德表示，支持者要對台灣有信心，倘若馬英九時代做得比蔡英文政府好，當然要支持國民黨，但看起來不是，比較起來，民進黨政府做得更多、更好，所以大家應該支持。