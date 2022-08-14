會想追求女性政治人物？這些未婚男狂搖頭　4個字關鍵原因曝

▲選戰趨熱參選人看板四處可見，連帶的使政治人物的感情及婚姻生活，成為未婚男女擇偶話題。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

2022選舉年，各重要街道的選戰看板，不乏未婚的高顏值參選人，引發選民對其感情狀況的好奇？中壢區美滿服務中心調查統計發現，大部份的未婚男女與追尋「第二春」的男性，認為女性政治人物都非常強勢，選擇結婚對象時敬謝不敏，只有尋找「第二春」的女性，認為男性的政治人物有錢又有權，魅力無限！

中壢區美滿服務中心指出，由於是選舉年，該中心針對今年五月一日至至八月十日參加該中心「個別一對一」的321位（其中男生159人，女生162人）未婚男女及154位（其中男生85人，女生79人）找第二春的男女統計發現，未婚男生中，有140人對女性政治人物「不敢高攀」，只有11位說可以一試。

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未婚女性只有8位對男性政治人物好感，其他女性認為，男性政治人物刻板印象是對婚姻的不忠，伴侶間的性忠誠，政治人物更從婚姻問題變成公共問題，而中壢區美滿服務中心詢問時，剛好碰到「論文門」事件，更使未婚女性對男性政治人物怕怕！

不過，79位尋找「第二春」的女性，卻認為只要有機會，權力是最好的春藥，有不少政治人物相當有明星架勢與光環，舉手投足皆充滿氣勢與魅力。這些人物都有個共通的特質，除相貌堂堂以外，再搭配上親切可掬的笑容，往往都能擄獲大批支持者的心，自己如果嫁給政治人物，就會扮演乖巧聽話不要太能幹精明的女人，希望成為丈夫仕途中的「夫人牌」。

中壢美滿表示，如果依照正規統計學，不管是調查、收集數據、抽樣、分析、檢定、推論、預判等，都是需要一定程序，此數據只是數量統計及意見問詢，但也有相當參考價值，重要的是，私德與公眾形象是政治人物最基本的自我要求，好的政治人物是國家之福，政治人物給人民刻板印象也是長年累積的結果，希望好還要更好。又，政治人物運用網路小編，如果是裹糖衣的包裝師，真相出現時，也是政治人物的最大危機與考驗。