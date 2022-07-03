公家飯還是吃香！媳婦被有錢公婆瞧不起...考上公職鹹魚翻身

▲任公職單身男女受歡迎？ 女子憂心考不上公職婚事告吹！（圖／視覺中國CFP）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情衝擊百工百業，使有穩定的公職工作單身男女，受到歡迎。36歲的李姓女會計，一年半前在中壢區美滿服務中心「個別一對一」聯誼，認識擔任教職的林老師，交往後，男方家長卻希望兒子娶軍公教，女方為了愛情參加公職考試，未料去年底的地方特考沒通過，現所有希望放在7月的高普考，致壓力大到經常失眠，擔心沒考上，婚事告吹！

中壢區美滿服務中心指出，雖然有人對現在公職採責任制，甚至加班費都不能報，休假也無法排完，一位在台北教育局上班的美滿會員說，每天晚上回到中和住處都要10點以後，讓媽媽擔心不已，工作的壓力加上薪水不多，甚至未來退休金也很有可能被砍光，讓不少人選擇離職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，仍有許多人喜歡公職穩定性及好名聲，一個原本月入7萬多的上班族，寧可改行月收三萬多的約雇人員，因為是在「市府上班」，因此不久就娶了美嬌娘。另名談了3年戀愛的王小姐，誓言考上公職才結婚，當了3年「專職考生」仍未通過，她仍強調：考不上就不結婚。

另一名嫁入有錢人家的媳婦，一直被公婆看不起，去年考上公職後，有如鹹魚翻身，公婆認為是家族之光，讓她也覺得意外！均是國立大學碩士的男女，兩年前男生是業務主管，女生是代課老師，兩人參加中壢區美滿服務中心的「個別一對一」聯誼後開始穩定交往。

一年前男生高考及格，分發到公營機構上班，女生也在一年前進入竹科知名科技公司，兩人原定今年雙十節結婚，如今卻成也高考，敗也高考。女方家長說，女兒年薪超過百萬，男方辛苦高考及格，月收入只有四萬多，而且公職人員調薪不易，他建議男方辭去公職，到竹科上班，不但工作地點近，收入也相當，男方卻認為擔任公職工作穩定，也能貢獻所學，比起私人企業，公職應該穩定多，因此堅持不換其他工作，也因此讓婚姻受阻！