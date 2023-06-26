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社會 社會焦點 保障人權

成交7屋卻沒收到佣金　原來店長帶頭把業績送給哥哥公司

▲▼房子,房屋,透天。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新店區某不動產加盟店長帶頭，把旗下業務員賣出的7間房子仲介契約送給哥哥開的公司。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區某知名不動產加盟店的廖姓店長，涉嫌為了增加哥哥經營的另間不動產業績，夥同旗下經紀人，在1年內，把7間房屋買賣契約的仲介公司變更成哥哥的公司名稱，總公司發現後氣炸提告，台北地檢署依背信罪將廖姓兄弟以及涉案的其他經紀共11人提起公訴。

據了解，廖姓店長本身是不動產公司新店寶僑加盟店長兼股東，店內業務員不時要提報目前承辦的不動產買、賣案件，並上呈總公司管考同時方便跨區媒合買家，但是其他股東卻發現，2020年1月間到2021年1月間，有7件寶僑店上報的不動產已經成交，卻沒列入該店業績，也沒有佣金收入。

其他股東仔細一查才發現，原來廖的哥哥另外在板橋開公司，同樣經營不動產仲介，廖男和所屬的業務員聯手，把寶僑店受託銷售的案子賣出後，立即將買賣契約上的不動產經紀方，改成廖男哥哥開設的公司，讓廖男哥哥的公司收取仲介佣金後，再分潤給涉案業務員。

檢察官調查認為，廖男等人明知經紀人員應專任一經紀公司，非經所屬公司同意，不得為自己或其他經紀業仲介或代銷，卻違背公司所託，利用寶僑加盟店的資源，媒合不動產買賣雙方後，將業績送給廖男哥哥的公司，涉嫌《刑法》背信罪，將廖姓兄弟和其他9名業務員全都提起公訴。

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