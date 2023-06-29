車上口角女友喊分手　他開車自撞還自殘！搜出短刀+笑氣鋼瓶

▲汪男自撞分隔島後，下車又自殘。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子日前開車載女友返家時，女友突然提出分手，雙方在車內引發口角，男子分心下自撞分隔島，下車後男子卻持刀自殘，民眾目擊後，誤認為砍人案件連忙報警。警方獲報趕抵，先將男子包紮，經查發現，男子之前曾在某停車場內昏迷，身上藏有毒品及斧頭，警方現場清查，在車內又查獲笑氣鋼瓶。

據了解，39歲汪男上週三（21日）晚間7時許，開車送女友返家時，2人在車上因瑣碎小事發生口角，34歲邱姓女友氣頭上提出分手，引發汪男不滿，在車內爆發更大的衝突，汪男未注意車輛行駛狀況，突然偏離車道，撞上分隔島後停下。

汪男下車後，並未關心女友狀況，反而情緒失控，拿出隨身刀械猛砍自己左胸，當下血流不止，嚇壞路旁民眾，以為有人遭砍，連忙向警方報警。警方抵達，通知警消協助男子包紮止血，警員認出男子日前曾昏迷停車場，身藏斧頭及毒品，現場清查車內，又再度發現笑氣鋼瓶1只。

▲警方在汪男車上發現笑氣鋼瓶。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，現場查扣短刀1把以及笑氣鋼瓶 1只，男子左胸有輕微切割傷，經救護人員包紮後並無大案，將依違反社會秩序維護法函送偵辦。