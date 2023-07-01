婦人路口發呆「他慘罰3600元」　苦笑不是6千！網吼：廢掉紅綠燈

▲婦人站在路口不動，原PO收罰單但申訴無效。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「不讓行人最高罰6000元」即起執行，就連闖紅燈也需停讓，被稱「帝王條款」，引來網友痛批「紅綠燈可以廢了！」一名苦主怒訴，日前婦人站在路口發呆，原PO等了一會兒，才決定踩油門離去，不料慘收3600元罰單且申訴無效，如今他只能慶幸是6月30日前違規的，否則要多噴2400元。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》抱怨，日前行經台中某路口時，看見一名婦人站在路上發呆很久，於是原PO就直接通過，結果慘收3600元罰單，事後極力申訴但被撤回。

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由於不知婦人何時才過馬路，原PO無奈喊話「能不能修法A罰款>B罰款？」也就是說，行人行進間，不禮讓明確違規嚴罰A元；但不確定要不要過馬路，靜止於馬路上的話，罰相對金額少一點B元。

最後，原PO只能慶幸自嘲，好險是6月30日前違規的，「現在漲到6000元了」，否則還要多噴2400元。

文章曝光後，一票駕駛怒轟「一堆慢慢走，邊走邊聊天玩手機的，氣死」、「我到底怎麼知道他要過還是不過」、「行人站在路口只要不動，過去的車輛都開單，真好賺」、「站在斑馬線上玩手機，卻也不過馬路的雞X人，這樣還要禮讓，真的是垃圾法規」、「看看會不會有人發起一人一斑馬線癱瘓交通？」「要開車的都去學通靈嗎」、「要右轉，看到行人走進斑馬線，我馬上停下，結果他倒退了！我停在原地等了5-6秒他都不動阿，還是我要下車扶他過馬路？」「有沒有示意讓她先過，我比較討厭低頭滑手機的」、「要不直接紅綠燈廢除，大家一起自由心證比較快」。

事實上，《道路交通管理處罰條例》新修正規即起上路，臉書粉專《TCPB局長室》特別製作相關圖表，包含什麼標準構成開罰、救護車等特殊車輛停讓原則，其中值得注意的是「行人闖紅燈仍需停讓」，也就是俗稱「帝王條款」。

粉專指出「汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高罰鍰提高到新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時」，而取締關鍵為「行人穿越馬路時，汽車前緣（機車前輪）不能進入行穿線，且與行人行進方向距離不能少於3公尺」。

警方則提醒，行人闖紅燈駕駛仍應停讓，但行人未按規定因而出車禍，仍須負擔部分肇責。

▼交通新制30日正式上路，其中車輛未禮讓行人最高可開罰6000元。（圖／臉書《TCPB局長室》）