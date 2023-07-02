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故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

記者閔文昱／綜合報導 

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不讓行人最高罰6000元，就連闖紅燈也需停讓，被稱「帝王條款」。不過，有駕駛近日開車行經台北市復興北路、南京東路口準備右轉時，發現一名行人不僅刻意龜速通過班馬線，甚至還在走到一半時停在路中央，疑似在阻擋轉彎車通過，最終他等了40秒才成功右轉。畫面一出，引發討論。

根據「記者爆料網」PO出行車紀錄器畫面，只見一名駕駛開車在復興北路、南京東路口停等行人通過，不料此時卻出現一名白帽男子以超慢速度行走在斑馬線上，走到一半時還突然停下，站在原地長達25秒，期間駕駛按了2次喇叭，男子都無動於衷，直到駕駛準備繞過男子通行，對方這才邁開腳步往前行走，讓駕駛痛批「這個是故意的嗎？莫名其妙！欠揍嗎？」

▲一名男子在通過馬路時，疑似故意停在路中阻擋右轉車輛。（圖／翻攝自記者爆料網）

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▲一名男子在通過馬路時，疑似故意停在路中阻擋右轉車輛。（圖／翻攝自記者爆料網）

畫面在網路曝光後，馬上引發不少網友關注，紛紛表示「固定式神主牌，母湯喔」、「這時候來一輛聯結車看他還敢不敢繼續站」，另外也有網友認為，「要是被開單或撞到他都是自己倒楣，為了搶錢開罰單想出來的爛政策」、「政府帶頭搞極端對立觀念，以後大家一起搞吧」、「不妥適的法規，造成社會亂象」。

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