新北首例！公車路口未禮讓行人　司機面臨罰鍰、吊照1年

記者陸運陞／新北報導

「道路交通管理處罰條例」新制上路後，新北市出現首例職業駕駛遭重罰吊扣駕照。新北市中和區昨天（1日）上午10時許，52歲蔡男公車司機，載客行駛中和路、景安路口時，未注意行人穿越馬路，不慎擦撞到85歲趙男，造成左手肘骨折。由於新制上路，蔡男除面臨罰款，還將吊扣駕照1年無法開公車。

▲蔡男駕駛公車，因未注意行人穿越斑馬線肇事，除面臨罰鍰還吊扣照1年。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，蔡男在新店客運服務，去年（111）才取得職業大客車駕照，昨天駕駛綠3號公車，沿途載送乘客，行駛到中和區中和路上，準備右轉往景安路時，撞上走斑馬線準備返回對面住處的趙男，當時趙男才走到一半，疑似走進公車死角，隨即遭擦撞後倒地，所幸，蔡男即時煞車，未造成更嚴重事故。

▲蔡男去年才取得職業大客車駕照，卻因未禮讓行人肇事，將吊扣駕照1年。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方獲報抵達，先將倒地的趙男送醫，經院方治療後並無大礙。而公車上其他乘客，則安排其他公車載送。肇事的蔡男，經酒測後，雖然並未有酒駕情況，但因未禮讓行人致人受傷，依道路交通管理處罰條例第44條4項舉發，將處罰為7200至3,000元罰鍰，並吊扣職業大客車駕照1年。

中和分局長陳忠龍呼籲，駕駛人車輛行經交岔路口時，請務必停車，等待行人穿越行人穿越道始可行駛，若有違反最高可得處新台幣6000元罰鍰；若因未停讓行人通行，因而肇事致人受傷，最高得處3萬6000元罰鍰。行人通過馬路，也請務必遵守號誌管制及停看聽，步行快速通過路口，共同遵守交通規則。

▲當時趙男走斑馬線，準備返回住處。（圖／記者陸運陞翻攝）