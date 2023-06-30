禮讓行人新制上路...新北首日開出49張罰單　「這2區」違規最多

▲道交法新制上路，新北警方針對此項加強取締，統計共取締49件，其中以永和、三重取締最多。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

今天（30日）「道路交通管理處罰條例」新制全台首日施行，主要針對「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」等違規加強取締，新北市警察局各分局也對此加強取締，並規劃專案勤務，經統計截至今日下午5時，新北市共開出49件告發單，而永和、三重分局則分別開出最多的7件。

經統計，新北市警局今日取締不停讓行人案件，截至下午5時止，取締總計49件，其中取締最多的分局，分別為永和、三重分局各為7件，而開出新北首張罰單的則是土城分局，今早9時許，在土城區中央路及中正路口，一名年約60歲男子騎車違規被開罰。

新北市警察局特別提醒民眾，今日道路交通管理處罰條例新法上路，不停讓行人罰鍰從最高3,600元提升至6,000元，若因而肇事致人受傷或死亡者，加重處罰為7,200至3萬6,000元罰鍰，甚至加以吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人車輛行經路口減速慢行、遵守標誌標線號誌指示並停讓行人，避免事故發生。

▲今天加強取締汽、機車不禮讓行人，土城一名年約60歲男性騎士首例開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）