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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看不懂侯友宜找金溥聰用意　她提「1往事」憂：愛新覺羅回來了？

▲▼ 侯友宜公布競選辦公室人事規畫，前國安會秘書長金溥聰擔任競辦執行長，組織召集人為國民黨立法院黨團總召曾銘宗，副召集人為前立委林鴻池、前台南市議員謝龍介，前行政院副院長杜紫軍擔任國政顧問團召集人。（圖／記者許靖騏攝）

▲前國安會秘書長金溥聰擔任侯友宜競辦執行長。（圖／記者許靖騏攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前親自邀請前國安會秘書長金溥聰加入其競選團隊，擔任代表「總操盤手」執行長一職。不過，同黨立委鄭麗文昨日卻直言「看不懂侯友宜找金溥聰用意」，並提及金溥聰過去在前總統馬英九競選總統時，因強勢的行事風格被黨內人士酸為愛新覺羅，不滅掉國民黨不罷休，「沒想到金溥聰又復出了，怎麼辦？愛新覺羅又回來了！」

鄭麗文30日在節目《POP撞新聞》中提及，前總統馬英九2008年選總統她擔任文傳會主委，金溥聰趁她不在、陪馬英九去英國時，要國民黨部在《自由時報》登頭版寫「台獨也是選項，中國國民黨」，她激動說，「我不知道，我完全不知情，那天在英國看到報紙，我真的是兩眼發直，台灣的電話接不斷！」回到台灣後，智庫所有國民黨大佬都奔去找她道歉說「主委對不起，我們沒有擋住金溥聰，我們已經盡力了。」

不過，主持人黃暐瀚也疑惑，「馬英九都不知道嗎？很多人都說金溥聰做的事情是馬英九私下讓他做的，壞人都給金溥聰當，紅利卻讓馬英九拿」。鄭麗文則回應，這就是馬英九後來執政失敗的原因，她無意批評金溥聰，因為過去的事都過去了，而且這也不是他一個人的問題，馬英九為什麼要聽他的？這也是馬英九在執政末期跟金溥聰漸行漸遠的原因。

鄭麗文表示，金溥聰很明顯地是走「親美遠中」路線，馬英九執政到最後有很大的問題，就是因為他只相信一個人，其他人都沒有辦法。所以當時還流傳一個笑話，有人將金溥聰稱為愛新覺羅，因為國民黨先前滅了滿清，建立中華民國，所以現在有一個滿人愛新覺羅來復仇，不滅掉國民黨不罷休，「沒想到金溥聰又復出了，怎麼辦？愛新覺羅又回來了！」

不過，鄭麗文也強調，她沒有要批評金溥聰的意思，那是金的風格與他個人主張，只是她不知道為什麼侯友宜現在要找他，「我看不懂，侯友宜的用意是什麼。」她猜測有三個原因，第一是因為侯真的跟金溥聰不熟，跟國民黨不熟，沒聽過那個笑話，所以不清楚黨內對金溥聰的反應，於是誤上賊船、找錯人了；第二就是「故意的」，原因是考量金「親美遠中」路線；第三就是「陰謀論」，找金來打朱立倫，因為金溥聰原本跟朱立倫感情很好，後來卻翻臉。

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