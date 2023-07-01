柯文哲「重啟服貿」無下文　她批「政策撕票」：想好開放什麼行業沒？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前拋出「重啟服貿」主張，引起熱議。對此，民進黨立委蘇巧慧1日指出，服貿開放會讓中國企業和勞工得以在台灣搶市場、搶店面、搶工作機會，十年前柯親口證實，連醫療業都無法倖免，那現在又有哪個產業是柯文哲覺得能夠禁得起蠶食鯨吞的？「若罵賴清德補助學費是政策買票，那柯文哲重啟服貿就是政策撕票。」

柯文哲日前被爆出在其「國政白皮書」有重啟服貿主張。柯文哲先是否認，表示這只是內部討論，就嗄出去一條龍作業，是很典型的抹紅認知戰，2日後接受廣播節目專訪時，又稱若當選「先立兩岸監督條例，然後先貨貿再服貿」，態度反覆。

蘇巧慧表示，柯文哲和民眾黨從五月一日爆出「內部研究」服貿，到今天剛好滿兩個月，兩個月應該可以講了吧，難不成要等三個月？「請問已經研究出來了嗎？哪個台灣行業民眾黨決定放到服貿中犧牲？哪個行業是柯文哲說能獲益的？說不出來！到現在一個行業都沒評估過！」

對於服貿，蘇巧慧直言，兩岸服務貿易協定將使中國得以利用不公平的兩岸法令、台灣自由的市場環境以及經濟開放程度，讓中國企業和勞工得以在台灣 搶市場、搶店面、搶工作機會，造成台灣炒房、失業和低薪。

蘇巧慧指出，十年前柯文哲在國會中親口證實，連台灣引以為傲的醫療業都無法倖免，那現在又有哪個產業是柯文哲覺得能夠禁得起蠶食鯨吞的？已經餿掉的服貿，請柯文哲和民眾黨，不要逼台灣人吞下去。

蘇巧慧批評，若罵賴清德補助學費是政策買票，那柯文哲重啟服貿就是政策撕票，綁匪是中國、肉票是台灣服務業4百萬勞工。