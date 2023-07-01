遭侯友宜競辦提告「加重誹謗罪」　戴瑋姍轟：濫用司法要我閉嘴

記者詹宜庭／台北報導

針對新北私幼餵藥案風波，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室副執行長謝政達、發言人呂家愷今日在律師簡榮宗陪同下，赴台北地檢署按鈴申告民進黨總統參選人賴清德及其競辦發言人戴瑋姍《誹謗罪》及《加重誹謗罪》。對此，戴瑋姍回應，身為新北市議員，監督市政、為民發聲是她的職責，但侯友宜卻濫用司法訴訟，用多次提告並施壓，試圖要她閉嘴，「這種手段我無法接受、社會也絕對無法接受，我會繼續追求真相。」

▲新北市議員戴瑋姍。（圖／記者李毓康攝）

面對侯友宜競辦提告，戴瑋姍表示，捍衛兒童健康是她最重要的職責與使命，板橋餵藥案受害孩子與家長都是她的選民，「他們向我陳情，我必須為他們找出真相，為孩子打造更健康安全的環境。」

戴瑋姍說，身為新北市議員，監督市政、為民發聲是她的職責，市長受議員監督更是民主常識。但侯友宜卻濫用司法訴訟，用多次提告並施壓，試圖要她閉嘴，「這種手段我無法接受、社會也絕對無法接受，我會繼續追求真相。」

戴瑋姍也呼籲侯友宜，希望他能在提告後真正為孩子的安全與健康付出，盡快找出真相，並且加速公布相關調查報告，讓人民安心、讓家長與孩子放心。

對此，新北市政府重砲回擊，直指顛倒是非的不是別人，正是戴瑋姍，光就新北市政府從未對其提告，戴卻還能臉不紅、氣不喘，公然誣指市府對其提告，就可證明其積非成是、顛倒黑白的慣性陋習。

新北市府進一步批評，已被認證過發文不實的戴瑋姍，今日繼續潑髒水，企圖以「買假帳號攻擊其臉書」、「找人下架其服務處google地圖」等字眼抹黑，戴瑋姍聲稱「有所本、無所懼」， 事實根本是「無所本、有所懼」，呼籲戴瑋姍別再鬧了，靠造謠討拍，真面目一定會被揭穿。

教育局也開嗆 ，戴瑋姍自從遭事實查核中心認證散布不實資訊之後，不但未向社會大眾道歉， 以正視聽， 反而惱羞成怒的變本加厲 ，持續以不實謠言日日攻擊市府，今日再企圖以「選舉工具」、「公器私用」抹黑新北市教育局，呼籲戴瑋姍身為公眾人物「誠實是上策」，不要造謠製造社會紛亂，以再三遭謊言反噬。