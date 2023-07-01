快訊／韓國瑜侯友宜終同框！韓籲黃復興挺國民黨勝選　卻未提支持侯

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜今（1日）在「中國國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會」上，與高雄市前市長韓國瑜同台，兩人見面並握手。典禮最後，侯友宜牽起韓國瑜與黨主席朱立倫的手，在司儀喊「國民黨勝利、國民黨凍蒜」時，韓也一起喊凍蒜。只是典禮中，不管致詞還是喊話，韓國瑜皆未提到支持侯友宜、挺侯友宜，或完整說出「侯友宜凍蒜」等語。

侯友宜近期民調輸給對手賴清德、柯文哲，落居第三，外界認為其一原因與藍營內部整合有關，因此國民黨內有人盼侯盡快與韓國瑜見面，並獲得韓支持。

▲韓國瑜與侯友宜1日同框握手。（圖／記者周宸亘攝）

黃復興黨部1日台北玉喜飯店舉辦在成立67週年會慶暨動員大會，邀請侯友宜、韓國瑜、國民黨主席朱立倫等人與會，促成侯韓同框。韓國瑜12時半過後才抵達飯店，一現身就被大批媒體與部分支持者包圍；上樓後，韓先與朱立倫握手致意，接著再與侯握手，現場氣氛熱絡。

韓國瑜致詞時表示，2024是最重要一場選戰，建議黃復興所有黨部先進，秉持四句話「我們熱愛中華民國、我們熱愛美麗台灣、我們熱愛中華文化，我們也熱愛自由民主」，這是黃復興永遠不變的信念；拜託大家心煩時想到《夜襲》最後四句話「只等那信號一亮，只等那信號一響，我們就展開閃電攻擊，打一個轟轟烈烈的勝仗」。

典禮最後，侯友宜牽起韓國瑜與朱立倫的手，在司儀喊「國民黨勝利、國民黨凍蒜」時，韓也一起喊凍蒜。只是典禮中，不管致詞還是喊話，韓國瑜皆未提到支持侯友宜、挺侯友宜，或完整說出「侯友宜凍蒜」等語。

▼韓國瑜與朱立倫替侯友宜喊凍蒜。（圖／記者周宸亘攝）