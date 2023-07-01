才轟民進黨私大學費補助「大撒幣」　朱立倫拋：公立大學學費全免

▲朱立倫參加國民黨112年黨務專職幹部共識營的南區場。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫，下同）

記者詹宜庭／台北報導

行政院會29日通過「教育平權1+3方案」，減免私立大專學雜費3.5萬元，引發國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲痛批大撒幣。不過，國民黨主席朱立倫30日則拋出，「現階段公立大學補助一半學費、未來全額免費」政策。他認為，大學學費不分公私立，都應該盡力減輕家長的負擔，讓所有優秀的學子能在台灣受到最好的教育。

朱立倫30日赴高雄參加國民黨112年黨務專職幹部共識營的南區場，針對民進黨宣布明年二月起，高中職生學費全免、私立大學學雜費補助3.5萬元，痛批「這項政策不僅提出的時間點非常奇怪，更是不負責任的政策。」

朱立倫質疑，民進黨執政為何過去7年不做現在才做？總統蔡英文競選總統時不是就提過這個政策了嗎？蔡政府已經執政7年多了，為何要在明年執政的尾聲推出這項政策？他說，快接近選舉才推動政策，目的只有一個，就是「騙選票」，蔡政府欠所有過去七年半在高中、大學求學的學子們一個道歉。

朱立倫認為，高中職是義務教育，國民黨支持不排富地免去學費，但大學並不是義務教育，為何不排富？國民黨支持應該減輕大學生的經濟負擔，但同時也堅決主張排富，把資源用在真正家境困苦需要幫助的學子身上，不要隨意的大撒幣。

「為何補助私立大學，不管公立大學學生？」朱立倫質疑，民進黨政府補助私立大學學雜費3.5萬元，那公立大學的學生一定會懷疑，「政府是不是不管我們了？」因此，國民黨主張，大學學費不分公私立，都應該盡力減輕家長的負擔，現階段公立大學至少要補助一半學費，甚至未來全額免費，讓所有優秀的學子能在台灣受到最好的教育。

朱立倫痛批，民進黨是一個完全不負責任的政黨，只會提出不負責任的政策，「民進黨如果真的為了台灣的教育與台灣的下一代著想，就應該負起責任，不要因為選舉快到了就只知大撒幣騙選票！」