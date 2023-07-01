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高溫飆37度！午後西半部防劇烈雷雨　7月上旬颱風生成機率曝

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今午後對流旺盛，嚴防雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今周末(7月1日~2日)氣溫炎熱，須留意午後雷陣雨，中南部山區及北部要留意較大雨勢，另中南部和北部盆地高溫上看37度；下周天氣相對較穩定，仍要留意高溫。7月上旬有熱帶擾動消長跡象，不過發展颱風機率較低。

天氣風險分析師林孝儒表示，周末(7月1日~2日)台灣受偏南至西南風影響，環境水氣有減少，不過由於太平洋高壓勢力減弱，大氣仍較不穩定，上午雖然為多雲或晴的天氣，氣溫依舊炎熱，中南部至北部盆地仍有機會達36到37度高溫，午後都還是容易有熱對流發展，帶來短暫雷陣雨，中南部山區及北部仍是要留意有較大雨勢發生機會。

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▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲今天高溫炎熱。（圖／氣象局）

林孝儒表示，下周台灣附近受西南風影響，整體屬典型夏季天氣型態，氣溫普遍炎熱，早晚天氣相對穩定，但午後仍有熱對流發展機會。

不過隨著副熱帶高壓勢力再往台灣附近延伸，林孝儒表示，下周環境水氣相對較少且逐日更加穩定，熱對流影響程度逐日減少，但另受西南風及海陸風效應影響，中南部清晨仍偶有些短暫陣雨，不過通常降雨影響程度都不多。下周主要留意高溫現象。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

由於颱風季將至，林孝儒提醒，時序進入台灣颱風季，依目前中短期預報顯示，7月上旬雖然熱帶洋面上仍有熱帶擾動雲簇消長跡象，不過要發展出颱風的機會仍是比較低的，近期尚不用過度擔心。

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