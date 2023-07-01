8縣市高溫！周末南風「防午後雷雨」　下周北台熱炸38℃

▲北市中山區30日因大雨狂轟，北安路一度水淹達半個機車輪胎。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

週末(1、2日)兩天台灣附近盛行偏南風，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」。下週一至週五(3至7日)台灣附近轉為西南風，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率；下週二至週四背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫。今日氣象局針對全台8縣市發佈高溫燈號。

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▲週末(1、2日)兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，週末(1、2日)兩天台灣附近盛行偏南風，低層水氣多、大氣不穩定。迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，並留意氣象局的相關特報；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。

今日各地區平地氣溫：北部23至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至35度。今日中午前後台北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。苗栗縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、台南市地區、高雄市地區、花蓮縣地區、台東縣地區為黃色燈號，請注意。

▲今日氣象局針對全台8縣市發佈高溫燈號。

下週一至週五(3至7日)台灣附近轉為西南風，近山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地持續高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。下週一至週三迎風面西南部清晨亦偶有局部短暫陣雨的機率。下週二至週四背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫，應特別注意。

▼1日4：30雷達回波合成圖顯示，南台灣有零散回波逐漸靠近(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，恆春半島、台東零星降雨(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）