午後雷雨亂周末！雨勢最猛地區出爐　8縣市高溫警示「最高飆37度」

▲今下午劇烈對流發威，雙北出現大雨，周末午後仍要嚴防雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今午後劇烈對流發威，雙北出現猛烈雨勢，明天周末(7月1日)到下周一(3日)受南風影響，上半天天氣晴朗，午後留意雷陣雨，各地都有降雨機會，其中以北部和各地山區雨勢較大，不過將較今天趨緩；下周二(4日)過後水氣減少，午後陣雨熱區縮小為各地山區。未來一周高溫炎熱，局部地區上看37度。

中央氣象局預報員葉致均表示，周末(7月1日)到下周一(3日)以前，台灣偏南風環境，東南部、恆春半島有不定時短暫陣雨，清晨到上午南部有零星降雨，上半天各地天氣晴朗穩定，要留意午後雷陣雨；午後雷陣雨各地都有降雨機會，但以北部和各地山區較明顯，有較大雨勢機會，不過跟今天(6月30日)相比雨勢較為趨緩。

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葉致均指出，下周二(4日)過後，台灣風場轉西南風，水氣減少，各地多雲到晴，午後雷陣雨剩下各地山區。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

氣象局對8縣市發布高溫燈號，明天溫度上看36度或以上，包括台北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣。

未來一周都是類似高溫，葉致均說明，未來一周天氣很熱，東半部普遍32到34度，西半部34到36度，其中下周二(4日)到下周四(6日)受西南風影響，東南部會有焚風機率。

葉致均提醒，下周受西南風影響，局部地區有極端高溫，包括大台北地區、花東縱谷、中南部內陸地區等，要嚴防36度到37度等高溫。此外，目前短期內沒有熱帶擾動發展跡象。

▼今天北市士林出現37.1度高溫。（圖／氣象局）