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快訊／按鈴提告！賴清德、戴瑋姍未道歉　侯友宜競辦控「加重誹謗罪」

▲▼ 按鈴提告！賴清德、戴瑋珊未道歉　侯友宜競辦控「加重誹謗罪」 。（圖／侯友宜競辦提供）

▲侯友宜競辦控賴清德「加重誹謗罪」 。（圖／侯友宜競辦提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨總統參選人賴清德、賴清德發言人戴瑋姍遲遲未對新北幼兒園餵藥案「造謠」向外界道歉，侯友宜競選辦公室副執行長謝政達，在發言人呂家愷、律師簡榮宗陪同下，今（1）日赴台北地檢署按鈴申告賴清德、戴瑋姍2人《誹謗罪》以及《加重誹謗罪》。

呂家愷表示，賴清德在6月18日出席台北市信賴台灣之友會成立大會，並於會前接受媒體聯訪時影射新北市幼兒園有餵食孩子「彩虹藥水」，以及孩子已經有「戒斷症狀」的情況，這就是造成名譽損害；戴瑋姍則在6月14日臉書中發文表示「餵藥案侯友宜就是行政怠惰，有包庇之嫌」、「藥物濃度檢測結果為64，證明就是有被餵食巴比妥」，截至目前為止，已有四千多人按讚，近四百次分享，這也是造成名譽損害。

呂家愷說，賴清德身為民進黨的總統候選人以及現任副總統，握有龐大的行政資源，且賴具有醫學背景，對於藥物的性質以及檢測標準亦應知之甚詳。戴瑋姍則為發言人且為現任新北議員，對事實查證能力應比一般人高。

呂家愷提到，賴清德說學童有被餵食彩虹藥水，或是有戒斷症狀等言論，戴瑋姍則是臉書貼文已被獨立審查機構認定為「不實資訊」，因此兩人涉及《誹謗罪》以及《加重誹謗罪》，因此今日提出告訴。

簡榮宗強調，賴清德於發言時雖稱「媒體報導」、「家長陳述」，但賴具有醫學背景，也有強大的查證能力，卻置之而不為，傳播不實之言論，面對侯友宜為國民黨總統參選人，是競爭關係，賴清德團隊發言顯然是基於打擊對手的動機，具有惡意。

呂家愷說，不論是板橋私幼或是汐止私幼，目前地檢署已公布相關檢測結果為未檢出，日前也要求賴清德、戴瑋姍2人1天內向社會大眾道歉，但賴、戴2人不僅不願道歉，且持續出現誹謗言論，只好提出告訴，捍衛名譽。

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