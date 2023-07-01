侯友宜合體韓國瑜能提升民調？　3.9萬人網路調查結果曝光

▲侯友宜、韓國瑜今日將合體。（資料圖／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

國民黨總統參選人侯友宜與高雄市前市長韓國瑜今（1）日將在黃復興黨部67周年活動同台，《中時新聞網》YouTube針對「侯韓合體是否能提升民調」進行調查，吸引3.9萬名網友投票，其中有41%認為「有幫助」。

《中時新聞網》YouTube頻道昨（30日）進行投票詢問，「韓國瑜明日（7/1）將合體侯友宜，大家認為有助於侯提升民調嗎？」共累積3.9萬票，其中有41%認為「有幫助，民調會提升」，另有36%認為「沒有幫助，可能會下降」，其餘有23%認為「不影響民調」。

▲《中時新聞網》網路民調。（圖／翻攝自YouTube）



網友紛紛留言表示，「大家要秉棄私欲，為國家未來貢獻一點點力量」、「看侯的誠意，必須公開道歉，至少要到郭董對韓道歉的級別」、「這要看侯與韓二人各自的態度，若是侯始終硬著頸項，不肯放下身段，那我看侯今生至多也只做到市長而已」、「韓總即使出來替侯站台，但韓粉深知那是韓總迫於愛黨，所以韓粉還是不會支持侯」。

也有人說，「挺不挺在韓粉，跟韓侯見面沒關係」、「只要不是韓當候選人，我就堅定投柯P」、「是侯友宜選總統又不是韓國瑜選」、「不要給韓國瑜這麼大的壓力好嗎！侯跌到谷底才找韓市長，這樣對韓公平嗎」。

侯友宜昨下午到基隆出席「社福三好」記者會暨復康巴士捐贈活動，媒體問到，跟韓國瑜見面會不會怕尷尬？侯友宜說，不管是基隆市長謝國樑或是韓國瑜，都是一個團隊，會一起攜手往前走，就像今天與謝國樑一起做愛心，基隆跟新北本來就是共同生活圈，兩個城市共好，一起並肩作戰。

媒體追問，但與韓國瑜碰面會不會緊張？侯友宜再說，其實兩個人信念都一樣，都願意守護中華民國、讓台澎金馬更好，有共同信念跟價值，一定一起團結並肩作戰。