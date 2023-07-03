炎亞綸現身婦幼隊！座車進入警局畫面曝　2名律師陪同偵訊

記者張君豪、黃彥傑、劉人豪／台北報導

網紅耀樂日前出面指控藝人炎亞綸涉嫌在他未成年時偷拍私密影片。對此，台北市婦幼隊今(3)日上午約談炎亞綸到案，雙方約定9時30分到婦幼隊接受警詢，炎亞綸約在40分左右，搭乘休旅車在兩名律師陪同下到案說明，警方估計警詢筆錄約在中午前可製作完成。

據了解，該輛車是婦幼隊的公務車，警方為確保炎亞綸會到案，今天上午由隊員開去帶回載炎亞綸到案，預計筆錄中午結束，警方會讓他自行離開婦幼隊。

▲炎亞綸今現身警局做筆錄。（圖／記者黃彥傑翻攝）