北安路「內湖-圓山」淹水了！騎士苦牽「滅頂機車」　多輛車拋錨

▲機車快要滅頂了。（圖／藍藍藍授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

午後劇烈對流發威，氣象局針對19縣市發布豪大雨特報，而北市雷聲大作，雨勢猶如颱風天。一名騎士稍早行經北安路時，發現內湖到圓山段大積水，多輛轎車在路中拋錨，而他則被迫在水中牽車。

網友稍早在臉書PO出照片，表示「北安路（內湖-圓山）目前大淹水，多輛車拋錨，有要路過請小心，我要繼續推車了。」

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從照片中可見，水深超過半個輪胎高，他的整台機車幾乎沒入水中，只剩車頭及椅墊，而騎士們也被迫在水中牽著車，緩緩前行。

▲北安路其他積水路段。（圖／傅先生授權提供）

另一名傅先生則向《ETtoday新聞雲》記者提到，「後面明水路沒有淹到，但因為北安路淹了，汽機車整個回堵卡住。」



氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(30日)台北市及新北市有局部大雨或豪雨，台南以北、東半部地區及高屏山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水。

▲士林至善路也傳出淹水災情。（圖／攝影中心攝）

豪雨特報

影響時間：30日下午至30日晚上

►豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市

►大雨：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：中山區、大同區、內湖區、士林區、北投區