從產地到餐桌！新北食農教育展　「食物歷險記」闖關拿好康

▲新北食農教育展「食物歷險記」。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府於6月28日至7月4日在一樓大廳辦理「食物歷險記」新北食農教育展，28日副市長朱惕之與北臺區域發展推動委員會夥伴、台灣好文化基金會、家樂福文教基會、學校及青農共同參與開幕儀式，展覽期間參與闖關遊戲除了有精美小物外，還有免費的工作坊及食農教育講堂，歡迎大小朋友參加。

為了能增加民眾對於食農教育的理解，展覽以活潑生動的兒童繪本作為主題意象，透過食物歷險的互動的過程，讓親子一起探索農作物從「產地到餐桌」供應鏈中，人、食物與大自然之間各種好玩有趣的關係。

▲新北市政府、家樂福文教基金會、台灣好文化基金會及青農等共同推動新北市食農教育展。

同時也邀請到北臺區域發展委員會各縣市、台灣好文化基金會及家樂福基金會等共同展出，呈現不同區域的食農教育特色與理念。邀請大小朋友們一起參與展覽，從遊戲中學習食物的來源與地方文化特色，重新認識並珍惜來之不易的食物。

副市長朱惕之表示，新北市跨局處全面推動食農教育，從農園到校園再到家園，讓食農教育融入生活，符合聯合國永續發展目標（SDGs）的精神。

▲參加新北市食農教育展完成闖關活動，暑假至特色場域可享相關優惠。

農業局長李玟表示，新北市推動農業健康市／式，透過食農教育展互動式遊戲及跨領域、跨區域的共同展出，來呈現農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化等食農教育面向，並將食農教育融入從農園融入到生活中，實踐永續農業以及達到全健康（One health）的目標。

李玟說，「食物歷險記」食農教育展，從6月28日到7月4日於市政府一樓大廳展出，免費看展，完成闖關任務還可以獲得紀念品，展覽期間食農工作坊及講堂，都可免費報名參加，展覽資訊及食農教育場域優惠資訊請至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新資訊。