禮讓行人新制上路首日　新北2機車騎士「這原因」慘吞罰單

▲道交法新制上路，土城警方針對未依規定禮讓行人的汽、機車，攔下開單告發。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

近期屢屢發生車輛行經路口未禮讓行人，因而釀成傷亡事故，今天（30日）「道路交通管理處罰條例」新制上路首日，新北市土城分局規劃專案勤務，針對「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」等違規加強取締，上午9時許，在中央路二段、中正路口，告發2輛未停等禮讓行人的機車騎士。

日前交通部完成修法，駕駛汽、機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，除了提高罰鍰1200元以上6000元以下，記點3點外，還需要參加道安講習3小時。如造成受傷或死亡，將處7200元以上36000元以下罰鍰，吊扣1年或吊銷駕照。

▲道交法新制上路，許多民眾仍不知告發標準。（圖／記者陸運陞翻攝）

今早土城警方依照，車輛與行人間隔1個車道寬（約3公尺）距離標準，針對轄內各大路口執行取締，警方在9點30分至10點間，對2名年約60歲的男、女機車騎士開單告發，男騎士還疑惑詢問「不是還有一段距離嗎？」但仍未保持3公尺以上，遭到開單告發。土城警方表示，持續加強「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」取締，期以強力執法量能，深化用路人行經路口應停讓行人之觀念，降低路口事故發生。

▲年約60歲男性機車騎士，以為與行人保持些許距離既可，但仍攔下開單告發。（圖／記者陸運陞翻攝）