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社會 社會焦點 保障人權

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

記者郭世賢／新北報導

賴姓男子因他黑色自小客車定檢逾期6月，車牌遭註銷，無車牌行駛，為載女友出遊，異想天開在新莊地區偷拆2面車牌，鎖掛在自己車上，25日晚間行駛至金山台二線，遇到警方擴大臨檢勤務，遭到機警執勤警員識破，並在後行李箱查獲2把仿真瓦斯槍，警訊後，全案依《竊盜罪》及《社會秩序維護法》移送基隆地檢署偵辦。

▲車牌遭註銷偷別人懸掛 男夜遊北海岸遇臨檢露陷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲車牌遭註銷偷別人懸掛，男夜遊北海岸遇臨檢露陷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市金山警分局在萬里、崁腳與野柳派出所25日晚間實施擴大臨檢，在台2線攔下一輛黑色馬自達轎車，車內有1男1女，賴姓男駕駛顯神色慌張，警方深入查核身分、車籍時，發現與懸掛之車牌車身登記為白色不同，將人車帶回派出所訊問。

賴男供稱，因為他自己車輛逾檢遭註銷，2天前在新莊地區福營路停車場竊取「Axx-9xxx」白色自小客車2面車牌，並懸掛在他自己的車上行駛，不料遇到警方臨檢查獲，並在行李箱取出2把仿真瓦斯槍，警訊後移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長蔣叔君呼籲民眾，應注意依指定日期辦理車輛檢驗，除確保行車安全外，亦可避免因逾期檢驗6個月以上，致牌照遭逕行註銷，車主應依規定，將已被註銷之牌照儘速繳回監理機關，於規定期間內重新申辦登檢領照作業，領用懸掛有效牌照以合法行駛道路。切勿心存僥倖使用遭註銷號牌或懸掛他車號牌違規上路，以免觸犯法網因小失大。

▲車牌遭註銷偷別人懸掛 男夜遊北海岸遇臨檢露陷。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲車牌遭註銷偷別人懸掛 男夜遊北海岸遇臨檢露陷。（圖／記者郭世賢翻攝）

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