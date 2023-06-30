侯友宜美麗島民調排第三　前立委點「3危機」：棄保效應難免

▲侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》30日公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德支持度35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲28.6％居次、國民黨總統參選人侯友宜17.1％墊後。對此，前立委邱毅30日透過臉書發文點出三個危機，並指出這份民調反應了侯友宜請國安會前秘書長金溥聰擔任操盤手的民意變化。

邱毅分析，賴清德雖然排名第一，但支持度35.9 ％幾乎不變，代表他確實遇到了選舉天花板，難以突破，這是他的大危機。柯文哲支持度28.6 ％排名第二，比上個月上升3個百分點，可見即使重啓服貿、貨貿雖引起爭議，卻吸引了深藍選票，讓他與賴清德的差距縮小。

至於侯友宜，邱毅說，侯友宜這次還是老三，支持度跌到17.1 ％，已出現穩定下跌的趨勢，並呈現三個危機，第一是和柯文哲差距擴大，超過10個百分點，棄保效應難免。第二是在重啓服貿、貨貿議題上，侯友宜反應太慢，失了先機，沒有得分。第三是三顧茅廬請金溥聰操盤，雖然熱炒新聞話題，但未得選民青睞，支持度反而下跌，「是金小刀已生銹變老刀，還是現代人已厭棄其作風？」

邱毅認為，或許是侯友宜本質問題，若不更換更合適的人選，只怕侯友宜的支持度還要繼續下降，他指出「前立委蔡正元已在臉書破口大駡，那些至今還在替侯友宜粉飾太平、掩耳盜鈴的人，才是毀滅國民黨，護航賴清德的罪人。」