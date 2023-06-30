敵人的敵人是朋友？　游淑慧貼合照喊：何志偉說沒心情撤告王世堅

▲何志偉、游淑慧。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選期間，現任立委何志偉與同黨籍市議員王世堅隔空交火，打的慘烈，何更親自前往士林地檢署提告王世堅與立委莊瑞雄兩人加重誹謗。對此，宣布參戰士林大同區立委的國民黨對手游淑慧29日透過臉書發出與何志偉一同至廟裡拜拜的照片，透露何志偉「沒撤告的心情」，並喊話選舉時要人前留一線。

游淑慧表示，昨晚參加士林區公館里關聖帝君廟年度慶典餐會，看到好久不見的何志偉很開心，參拜過程中，何志偉因為看不下去她不熟悉參拜禮儀，於是便拉著她，並要她跟著做，「看到笨手笨腳的我，我們都笑出來了，像兩個二楞子，我們也聊到當年在市府合作仰德大道路平計畫的過程，一轉眼好多年了。」

針對何志偉日前提告王世堅、莊瑞雄兩人加重誹謗，游淑慧指出，「分開前，何志偉突然低沉跟我說沒撤告的心情，我可以懂，我跟他都是父親早逝之人，都難以接受逝去多年的至親因為選舉卻被攻擊。雖然我從政時間不夠長，但我真的覺得感情、友誼、同理心，比位置和政治重要，時時提醒自己要人前留一線。」

該則貼文下方有網友留言表示，「敵人的敵人就是朋友」、「台灣不可能不講政治，但同理心之內，自有珍貴人性跟友誼」、「感覺堅哥就做不到跟何委員同框，但淑慧做到了！說不定這次真的有機會翻過來」、「藍綠合也沒什麼不好！聯合次要敵人打擊主要敵人」、「要藍綠合了嗎？」等。