批民進黨重男輕女　游淑慧點「這些案例」諷：男人都不會有事

▲游淑慧記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對總統府發言人Kolas Yotaka遭爆與已婚李姓隨扈不倫戀後請辭獲准，國民黨台北市議員游淑慧30日批評，民進黨內的文化是重男輕女，同樣是爆發婚外情，Kolas Yotaka馬上請辭，但衛福部次長王必勝卻升官，民進黨立委王定宇、羅致政則繼續在位並參選，質疑「如果這不是個沙豬政黨，什麼才叫做沙豬政黨？民進黨內的男人都不會有事。」

「我一直認為民進黨內的文化是重男輕女」，游淑慧表示，去年九合一選舉大敗後，民進黨立委高嘉瑜和台北市議員王世堅在黨內都是烏鴉，但高嘉瑜被圍毆至今，王世堅卻沒事，還得到英系中常委黃承國支持。同樣是爆發婚外情，Kolas Yotaka馬上請辭獲准，但王必勝卻升官，王定宇與羅致政則繼續在位並參選，質疑「如果這不是個沙豬政黨，什麼才叫做沙豬政黨？」

游淑慧認為，這些男人才是婚約當事人，他們出軌除了道德問題，還有背棄婚姻承認，理應負上更大責任，但民進黨內的男人都不會有事，這次在Kolas Yotaka的婚外情案中，真正的受害者，應該是李姓隨扈的元配。

游淑慧強調，在Kolas婚外情案東窗事發的同一天，演藝圈也有重磅MeToo案件發生，結果民進黨公職、民代沒有任何人去聲援被Kolas侵害配偶權的李姓隨扈元配，因為李姓隨扈元配發文點名要總統蔡英文出來主持公道，痛批「民進黨的性平，重男輕女不說，還要為政治服務。」