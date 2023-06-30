纏訟15年！中藥商調劑權行賄案定讞　前立委邱垂貞將入監

▲邱垂貞遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「中藥商全國聯合會」遊說《藥事法》修正案，行賄多名立委，檢方於2008年間，針對8名前後任立委提起公訴。案件纏訟15年，期間有多名立委獲判無罪確定，最後只剩前立委邱垂貞尚未審結。更五審他遭判刑3年10月，案經上訴，最高法院30日駁回上訴，全案定讞。最高法院也通知檢方啟動防逃機制。

本案緣於1998年中藥商公會為透過修法，讓中藥商只要修習一定課程、不需經過國家考試，就可以取得調劑權，因此公會向各地公會會員募得3900萬元，以「贊助金」等方式尋求立委支持修正《藥事法》。

當時最高法院檢察署特別偵查組調查後，在2008年初對8名前後任立委提起公訴。案件纏訟多年，8名立委中，李俊毅、趙永清、陳鴻基、許舒博、林光華、馮定國（2018年6月過世）等6人先後獲判無罪確定，廖福本在訴訟過程中過世，最後僅餘邱垂貞一人尚未確定。

法院審理邱垂貞部分，高等法院更三審認為，中藥商透過邱垂貞的哥哥邱茂雄行賄500萬元，並明白表示要求邱垂貞支持修法，而邱垂貞也在修法過程中「誓死抗爭」，完成請託，高院認為中藥商交付款項與邱垂貞的職務行為有對價關係，因此有罪。但因《速審法》關係而減刑，最後判刑3年10月。更四審也以相同理由，仍判刑3年10月。

到了高院更五審，還是認定邱垂貞共犯《貪污治罪條例》「不違背職務收賄罪」，還是處有期徒刑3年10月、褫奪公權3年，另外犯罪所得500萬元，需交繳沒收抵償。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴，邱垂貞將發監執行。