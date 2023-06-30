警界媽寶10年後再惹議！　轉戰公所1年請假百日...還狂叫14次救護車

記者白珈陽／台中報導

新北市2013年1名葉姓警員，因製作分局512張警員識別證頻出包，最後竟找來父母到警局幫忙，當時被稱為「警界媽寶」，葉辭職後，2020年改名參加高考及格，被分發至台中市太平區公所，有爆料者指控，葉男自去年下班途中發生小車禍，便開始以傷痛請假，1年就請了超過100天，上班期間自行叫救護車多達14次，且主管要求他加強工作進度時，葉男竟向公所申請國賠、申訴遭到霸凌，整個公所都被他搞得烏煙瘴氣。

▲葉男改名考上高考，被分發至太平區公所。對於爆料者指控，他表示案情已進入調查程序，不便多談。（圖／記者白珈陽攝）

記者今日中午前往太平區公所，見葉男於午休時間，拄著拐杖走出秘書室，上前向他訪問。葉男表示，他近日因感冒不便多說話，且全案已進入調查程序，也不便多做意見。

據了解，葉男畢業於科技大學，警察特考班結業後，2012年6月被分發到三重分局偵查隊鑑識小隊，但他沒有受過鑑識訓練，寫不好現場採證報表，深夜出勤採證時也常找不到人，於是同年10月被調往人事室，負責警員的服務識別證等業務。

2013年6月初，葉男負責製作轄內512張警察識別證時，裁切照片頻出包，官房用印的紅墨沒乾就堆疊證件，造成大頭照汙損，二度遭到退件，全分局繳了3次大頭照怨聲四起。後來他被要求加班製作，竟找來任職台中市政府民政局的父親、台中地檢署書記官退休的母親北上幫忙趕工，此事在當時鬧上媒體版面，葉男也被同事稱為「警界媽寶」，葉男後來也選擇離開警界。

但近日有爆料者指出，葉男改名後於2020年高考及格，分發至台中市太平公所擔任秘書室課員，第1年實習成績勉強及格，但到了第2年，就因工作態度散漫，時常遇到事情就請假，甚至對已約好的廠商放鴿子，導致考績被打丙，但後來因不知名原因改成乙等。

▲葉男分發至台中市太平公所擔任秘書室課員 。（圖／記者白珈陽攝）

爆料者說，當時（第2年）的葉男主管，因葉男漫不經心、不付責任的工作態度，以及所有同事都要替葉男收拾殘局等狀況，被搞得身心俱疲，辭去主任一職。未料葉男工作情形仍未改善，去年（2022年）考績又被打上丙等，此次葉男不服提申訴，目前正在複審當中。

爆料者表示，葉男平時就算是上級主管命令加班，他都會不甩主管，直接說「我等等有事」轉身就走，但在2022年的清明節假日，葉男卻主動騎車至公所加班1個多小時，處理不太急迫的業務，結果回程時不慎與外送員發生小車禍，從此本就烏煙瘴氣的辦公室，又蒙上一層更深的陰影。

葉男當時住院3天，出院後就不斷以車禍產生後遺症，如頭暈、腰痛，或罹上創傷後壓力症候群（PTSD）等理由請公傷假，1年來請假天數超過100天。此外，去年10月間，葉男在公所自行打了2次119，叫救護車載他去醫院，此後更陸續在上班途中，叫了12次救護車，還由父親代為在群組內替他請假，共有14次撥打119紀錄。

今年3月間，葉男業務未處理妥當，秘書室主任因此唸了他「做不好乾脆辭職回家」，要求他盤點公所財產，但他走到公所3樓時，不明原因突然坐下來，隨後撥打119叫救護車載他送醫，事後他更以主任明知他有傷在身，還叫他盤點，導致他受傷等理由，向公所申請國賠，同時還申訴遭到霸凌。

▲葉男表示，全案已進入調查程序，不便多做意見。（圖／記者白珈陽攝）

太平區公所主任秘書李愛國，今向《ETtoday新聞雲》記者證實確有此事，他稱葉男共提出3個陳情案，其一為上述國賠相關，區公所組成國賠小組審查，但葉未提供證據，因此被駁回；其二為葉男因去年考績遭打丙等，他提出複審，目前保訓會仍在審理中；其三為申訴遭主管霸凌，此案目前也由保訓會調查中。