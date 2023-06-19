台中救護車執勤鳴笛路口遭撞！傷患平安轉車送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市北區今（19）日凌晨發生一起交通事故，一輛消防局的救護車執行救護任務，鳴笛載傷患前往醫院救治途中，行經崇德路、進化北路口時，與一輛黑色轎車發生碰撞，造成轎車駕駛黃姓男子胸部及手部受傷，救護員及載運的傷患未受傷。警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕行為，詳細肇因由交大進一步釐清。

▲救護車執行救護任務途中遭撞，右側車身受損。（圖／民眾提供）

警方調查，文昌消防分隊的救護車19日凌晨12時許執行救護任務，載1名傷患至中國醫藥大學附設醫院治療，沿崇德路往德化街方向行駛時，與由黃男（61歲）駕駛、沿進化北路往榮華街方向行駛的黑色自小客車，發生車禍。

▲黑色轎車撞上鳴笛值勤的救護車。（圖／民眾提供）

事故造成黑色自小客車車頭、救護車右側車身受損，黃男胸、手撞傷，而救護人員及乘客未受傷，救護車內的傷者，後續由其他救護車協助送醫，經警方酒測，雙方無酒精反應。

▲黑車車頭毀損嚴重。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長楊川表示，駕駛人行經路時應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等之警號時，更應立即避讓，養成良好用路習慣，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。

