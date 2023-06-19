　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中救護車執勤鳴笛路口遭撞！傷患平安轉車送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市北區今（19）日凌晨發生一起交通事故，一輛消防局的救護車執行救護任務，鳴笛載傷患前往醫院救治途中，行經崇德路、進化北路口時，與一輛黑色轎車發生碰撞，造成轎車駕駛黃姓男子胸部及手部受傷，救護員及載運的傷患未受傷。警方對雙方駕駛進行酒測，均無酒駕行為，詳細肇因由交大進一步釐清。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲救護車執行救護任務途中遭撞，右側車身受損。（圖／民眾提供）

警方調查，文昌消防分隊的救護車19日凌晨12時許執行救護任務，載1名傷患至中國醫藥大學附設醫院治療，沿崇德路往德化街方向行駛時，與由黃男（61歲）駕駛、沿進化北路往榮華街方向行駛的黑色自小客車，發生車禍。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黑色轎車撞上鳴笛值勤的救護車。（圖／民眾提供）

事故造成黑色自小客車車頭、救護車右側車身受損，黃男胸、手撞傷，而救護人員及乘客未受傷，救護車內的傷者，後續由其他救護車協助送醫，經警方酒測，雙方無酒精反應。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黑車車頭毀損嚴重。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長楊川表示，駕駛人行經路時應隨時注意車前狀況，並減速慢行，如聞有消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車等之警號時，更應立即避讓，養成良好用路習慣，才能保障自身及其他用路人安全，避免意外事故發生。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／遭黃子佼爆吸毒！　阿雅怒發聲
黃子佼自殘…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝
快訊／黃子佼主持工作被換！　觀光局：改蔡尚樺擔任
黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　網問：她是誰？凍齡甜美照曝光
快訊／孟耿如最新回應全文！　她強忍眼淚
快訊／孟耿如哽咽！　代黃子佼道歉
快訊／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照！　台中地檢署：依法偵辦
黃子佼毀滅式影片想表達什麼？　她揭「血流成河下場」
快訊／吳宗憲不忍了！　喊告黃子佼
快訊／孟耿如緊守黃子佼！　陪同奔醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

黃子佼自殘意識不清…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝

翻牆偷走上百萬珠寶金飾！宜蘭慣竊隔天落網　只剩金項鍊還在

黃子佼ME TOO重創形象　司法院震驚：暫停所有合作關係

台中工安意外！噴漆工人失足4m高墜下　昏迷進加護病房

快訊／黃子佼遭爆強吻誘拍17歲少女裸照　台中地檢署：依法偵辦

獨／就是這瓶！國小生「黃金葛毒害同學」原因曝　15張紙條還原始末

打詐研討會砲聲隆隆　檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

女高中生實習課慘遭斷掌！右手捲入牧草切割機　送醫截肢保命

快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

被理髮姨吹整恨天高造型　他哭笑不得：真的有帥？

宥勝人設翻車「襲胸女員工」！　認錯道歉…黃子佼曾拒同台

工地「天降20噸鋼筋」砸車　畫面曝！工人急喊：完了

性騷連環爆！王月喊「不能再發生」　聞黃健瑋也遭影射..嚇歪：喔不

Ella扮「超醜鬼臉」全場笑翻XD　偷襲賈靜雯：身材真好！

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

黃子佼自殘意識不清…孟耿如「陪同急救2.5hrs」！堅強現身畫面曝

翻牆偷走上百萬珠寶金飾！宜蘭慣竊隔天落網　只剩金項鍊還在

黃子佼ME TOO重創形象　司法院震驚：暫停所有合作關係

台中工安意外！噴漆工人失足4m高墜下　昏迷進加護病房

快訊／黃子佼遭爆強吻誘拍17歲少女裸照　台中地檢署：依法偵辦

獨／就是這瓶！國小生「黃金葛毒害同學」原因曝　15張紙條還原始末

打詐研討會砲聲隆隆　檢座點名「NCC+金管會+數發部」防詐不力

女高中生實習課慘遭斷掌！右手捲入牧草切割機　送醫截肢保命

快訊／黃子佼緊急送醫「傷勢曝光」！　全集中在左側

汐止幼兒園案81童檢驗出爐！尿檢全數陰性　1人送質譜儀複檢

檢察官搜索律師事務所 憲法判決部分違憲

裡面有小孩！屏警攻堅民宅「屋內連轟3槍」　破門搜出一堆槍毒

柯文哲勢頭正熱！　黃暐瀚分析民調關鍵「登三、破五、搶第一」

網購迷迭香驚爆28種農藥違規！「這7種」不得檢出　最高裁罰金額曝

澳洲最年輕案例！23歲女將安樂死　患罕病「全身劇痛」下不了床

股神巴菲特加碼投資日本　波克夏對5大商社平均持股升至8.5%

黃子佼捲性騷自殘送醫　楊小黎罕說重話「要看現在的付出和改變」

Metoo從朱學恒燒到黃子佼　律師曝循環：像小時候會收到奇怪的信

防馬祖海纜中斷無通訊　數位部率團赴實地查核及演練

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

社會熱門新聞

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

快訊／國3追撞1死1命危　7家屬跪遺體旁求急救

即／黃子佼「身上多處受傷」意識不清！送醫急救

快訊／黃子佼情緒失控　送醫時「意識不清」

愛女遭迷姦拍片服藥亡！父私刑虐死惡狼判5年10月

少東帶工人準備割草　才下車秒遭死神奪2命

即／高雄恐怖命案！男「吊掛3樓高陸橋」詭異亡

即／黃子佼遭爆誘拍17歲少女裸照　台中地檢署說話了

檳榔妹遭持槍性侵！惡狼逼吸毒還搶錢

快訊／台中外送員路口與計程車碰撞　重傷不治

收11名非法移工包粽子！4.5星肉粽店慘了

即／屏東警匪對峙2hrs！犯嫌猛開1槍　

即／國3聯結車撞緩撞車！2工人「1死1命危」

更多熱門

相關新聞

彰化酒駕男撞電桿衝民宅　噴落2米深水溝

彰化酒駕男撞電桿衝民宅　噴落2米深水溝

彰化昨日發生一起離奇墜溝事件！一名53歲葉姓男子駕駛休旅車行經永靖鄉永坡路一段，突然失控自撞電桿後又偏向對向撞民宅圍籬，人飛出車外掉落2米深溝內，消防據報後立即前往架梯救護，人意識清醒，還能自行爬出送醫，酒測值超標高達0.57，被依公共危險罪送辦。是否未繫安全帶飛出車外，警方仍在調查釐清。

燒胎、蛇行、機車亂入！國3南投服務區大規模車聚

燒胎、蛇行、機車亂入！國3南投服務區大規模車聚

不當用苯巴比妥遭停業　名醫喊：會申訴

不當用苯巴比妥遭停業　名醫喊：會申訴

酷航桃機降落　「鼻輪只剩一個」驚悚畫面曝

酷航桃機降落　「鼻輪只剩一個」驚悚畫面曝

茶飲店打烊秒變製毒廠！當鋪老闆收購感冒藥丸煉毒

茶飲店打烊秒變製毒廠！當鋪老闆收購感冒藥丸煉毒

關鍵字：

救護車值勤救護送醫車禍影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／黃子佼遭爆「強吻少女拍裸照」認了

即／黃子佼自拍認性騷後失聯！送醫畫面曝光

快訊／黃子佼砲大小S、唐綺陽！「所以你都沒秘密嗎」

黃子佼怒揭「13名藝人醜聞」：管你們去死！

宥勝爆外遇2年…妻曾認「他過偽單身生活」！

黃子佼認性騷！爆「大小S嗑藥」：我也被硬塞

大咖男主持人爆「強吻少女拍裸照」！她崩潰大哭

快訊／黃子佼驚傳送醫！　恩師張小燕找不到人急尋

黃子佼開戰吳宗憲！隱忍多年「最不爽一件事」

宥勝曾甩蕾媽「無縫交往白富美」！隋棠中槍

黃子佼怒轟「陶姓藝人」：煩不煩干你屁事！

黃子佼情緒潰堤送醫！　孟耿如發聲陪同

快訊／孟耿如潰堤哭了！　代黃子佼道歉

快訊／黃子佼傷勢曝光！全集中在左側

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

更多

最夯影音

更多
楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」

楊丞琳唱《烏梅子醬》放閃李榮浩　「人生遇到他是最大的幸福！」
瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

瘦子寵粉合照反遭控「意圖不軌」　愛妻被騷擾⋯他氣炸：以為你是誰？

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

楊丞琳回「家鄉台北」：你們想我嗎！　深V熱跳《任意門》..認「有點忐忑」

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

統神「3年前被蕾菈強吻」認被性騷！　她過去曾酸「無聊」：你們慢慢鞭

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

烏龜媽遭撞「體內碎光」 蛋散落一地路人暖心救援

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面